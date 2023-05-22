В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по продвижению членства Украины
Замгенсека НАТО Джоанэ: в альянсе нет консенсуса по продвижению членства Украины
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. В НАТО в настоящее время нет консенсуса для продвижения идеи о членстве Украины, однако лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе примут решения по дальнейшему сближению с этой страной, заявил замгенсека Мирча Джоанэ.
"Наши лидеры будут принимать решение, какой следующий шаг сделать, чтобы приблизить к нам Украину. Я политик, и я вижу реальность: в настоящее время нет консенсуса в альянсе, чтобы двигаться сейчас к этому (членству Украины - ред.)", - сказал он, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.
Джоанэ добавил, что "будет важный разговор об этом в Осло на следующей неделе (неформальная встреча глав МИД НАТО в Осло 31 мая - ред.), и лидеры стран альянса будут принимать решение (на саммите в Вильнюсе 11-12 июля - ред.)". Он вновь повторил позицию альянса о том, что любые переговоры о членстве Украины в альянсе могут начаться только после завершения конфликта.