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В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по продвижению членства Украины - РИА Новости, 22.05.2023
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12:51 22.05.2023 (обновлено: 12:56 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/nato-1873391910.html
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по продвижению членства Украины
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по продвижению членства Украины - РИА Новости, 22.05.2023
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по продвижению членства Украины
В НАТО в настоящее время нет консенсуса для продвижения идеи о членстве Украины, однако лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе примут решения по дальнейшему РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:51
2023-05-22T12:56
в мире
украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. В НАТО в настоящее время нет консенсуса для продвижения идеи о членстве Украины, однако лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе примут решения по дальнейшему сближению с этой страной, заявил замгенсека Мирча Джоанэ."Наши лидеры будут принимать решение, какой следующий шаг сделать, чтобы приблизить к нам Украину. Я политик, и я вижу реальность: в настоящее время нет консенсуса в альянсе, чтобы двигаться сейчас к этому (членству Украины - ред.)", - сказал он, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.Джоанэ добавил, что "будет важный разговор об этом в Осло на следующей неделе (неформальная встреча глав МИД НАТО в Осло 31 мая - ред.), и лидеры стран альянса будут принимать решение (на саммите в Вильнюсе 11-12 июля - ред.)". Он вновь повторил позицию альянса о том, что любые переговоры о членстве Украины в альянсе могут начаться только после завершения конфликта.
https://ria.ru/20230520/nato-1873060055.html
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в мире, украина, нато
В мире, Украина, НАТО
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по продвижению членства Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ: в альянсе нет консенсуса по продвижению членства Украины

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. В НАТО в настоящее время нет консенсуса для продвижения идеи о членстве Украины, однако лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе примут решения по дальнейшему сближению с этой страной, заявил замгенсека Мирча Джоанэ.
"Наши лидеры будут принимать решение, какой следующий шаг сделать, чтобы приблизить к нам Украину. Я политик, и я вижу реальность: в настоящее время нет консенсуса в альянсе, чтобы двигаться сейчас к этому (членству Украины - ред.)", - сказал он, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.
Джоанэ добавил, что "будет важный разговор об этом в Осло на следующей неделе (неформальная встреча глав МИД НАТО в Осло 31 мая - ред.), и лидеры стран альянса будут принимать решение (на саммите в Вильнюсе 11-12 июля - ред.)". Он вновь повторил позицию альянса о том, что любые переговоры о членстве Украины в альянсе могут начаться только после завершения конфликта.
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