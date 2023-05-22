https://ria.ru/20230522/nato-1873391910.html

В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по продвижению членства Украины

В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по продвижению членства Украины - РИА Новости, 22.05.2023

В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по продвижению членства Украины

В НАТО в настоящее время нет консенсуса для продвижения идеи о членстве Украины, однако лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе примут решения по дальнейшему РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:51

2023-05-22T12:51

2023-05-22T12:56

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. В НАТО в настоящее время нет консенсуса для продвижения идеи о членстве Украины, однако лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе примут решения по дальнейшему сближению с этой страной, заявил замгенсека Мирча Джоанэ."Наши лидеры будут принимать решение, какой следующий шаг сделать, чтобы приблизить к нам Украину. Я политик, и я вижу реальность: в настоящее время нет консенсуса в альянсе, чтобы двигаться сейчас к этому (членству Украины - ред.)", - сказал он, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.Джоанэ добавил, что "будет важный разговор об этом в Осло на следующей неделе (неформальная встреча глав МИД НАТО в Осло 31 мая - ред.), и лидеры стран альянса будут принимать решение (на саммите в Вильнюсе 11-12 июля - ред.)". Он вновь повторил позицию альянса о том, что любые переговоры о членстве Украины в альянсе могут начаться только после завершения конфликта.

https://ria.ru/20230520/nato-1873060055.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, нато