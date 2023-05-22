https://ria.ru/20230522/nalichnye-1873429617.html

ЦБ назвал причину повышенного спроса на наличные в России

ЦБ назвал причину повышенного спроса на наличные в России - РИА Новости, 22.05.2023

ЦБ назвал причину повышенного спроса на наличные в России

ЦБ РФ в последнее время видит повышенный спрос на наличность, его создают экономики новых регионов страны, где в этом году перестала использоваться наличная... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:50

2023-05-22T14:50

2023-05-22T14:50

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ в последнее время видит повышенный спрос на наличность, его создают экономики новых регионов страны, где в этом году перестала использоваться наличная гривна, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Согласно данным ЦБ, в апреле объем наличных денег в обращении вырос на 3% - до рекордных 17,154 триллиона рублей. "Насчет динамики спроса на наличные: действительно, не только в апреле, но даже с начала года и в четвертом квартале прошлого года мы наблюдаем несколько более повышенный спрос на наличность, чем это предполагается нормальной сезонностью для этих периодов времени", - сказал он, выступая на общественных консультациях по Обзору денежно-кредитной политики. Заботкин подчеркнул, что наблюдающееся отклонение "совсем не такое значительное", как в марте и сентябре прошлого года, при этом оно не создает никаких проблем для проведения денежно-кредитные политики. "На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах Российской Федерации, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчеты, наличные используются активно. С 1 января там прекратила хождение наличная гривна, все расчеты наличные переведены на наличные рубли. Соответственно, этот спрос новых регионов по всей видимости отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом", - заключил зампред ЦБ. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230522/sdelka-1873318193.html

https://ria.ru/20230522/gaz-1873315510.html

https://ria.ru/20230522/rosselkhozbank-1873310239.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)