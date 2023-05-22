https://ria.ru/20230522/nalichnye-1873429617.html
ЦБ назвал причину повышенного спроса на наличные в России
ЦБ назвал причину повышенного спроса на наличные в России - РИА Новости, 22.05.2023
ЦБ назвал причину повышенного спроса на наличные в России
ЦБ РФ в последнее время видит повышенный спрос на наличность, его создают экономики новых регионов страны, где в этом году перестала использоваться наличная... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:50
2023-05-22T14:50
2023-05-22T14:50
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ в последнее время видит повышенный спрос на наличность, его создают экономики новых регионов страны, где в этом году перестала использоваться наличная гривна, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Согласно данным ЦБ, в апреле объем наличных денег в обращении вырос на 3% - до рекордных 17,154 триллиона рублей. "Насчет динамики спроса на наличные: действительно, не только в апреле, но даже с начала года и в четвертом квартале прошлого года мы наблюдаем несколько более повышенный спрос на наличность, чем это предполагается нормальной сезонностью для этих периодов времени", - сказал он, выступая на общественных консультациях по Обзору денежно-кредитной политики. Заботкин подчеркнул, что наблюдающееся отклонение "совсем не такое значительное", как в марте и сентябре прошлого года, при этом оно не создает никаких проблем для проведения денежно-кредитные политики. "На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах Российской Федерации, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчеты, наличные используются активно. С 1 января там прекратила хождение наличная гривна, все расчеты наличные переведены на наличные рубли. Соответственно, этот спрос новых регионов по всей видимости отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом", - заключил зампред ЦБ. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ назвал причину повышенного спроса на наличные в России
ЦБ связал повышенный спрос на наличные в России с экономиками новых регионов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ в последнее время видит повышенный спрос на наличность, его создают экономики новых регионов страны, где в этом году перестала использоваться наличная гривна, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
Согласно данным ЦБ, в апреле объем наличных денег в обращении вырос на 3% - до рекордных 17,154 триллиона рублей.
Источник заявил о "доброй воле" России после переговоров по зерновой сделке
"Насчет динамики спроса на наличные: действительно, не только в апреле, но даже с начала года и в четвертом квартале прошлого года мы наблюдаем несколько более повышенный спрос на наличность, чем это предполагается нормальной сезонностью для этих периодов времени", - сказал он, выступая на общественных консультациях по Обзору денежно-кредитной политики.
Заботкин подчеркнул, что наблюдающееся отклонение "совсем не такое значительное", как в марте и сентябре прошлого года, при этом оно не создает никаких проблем для проведения денежно-кредитные политики.
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"На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах Российской Федерации, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчеты, наличные используются активно. С 1 января там прекратила хождение наличная гривна, все расчеты наличные переведены на наличные рубли. Соответственно, этот спрос новых регионов по всей видимости отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом", - заключил зампред ЦБ.
Референдумы о вхождении ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области
– 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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