https://ria.ru/20230522/musulmane-1873446156.html

В Татарстане стартовал международный богословский форум

В Татарстане стартовал международный богословский форум - РИА Новости, 22.05.2023

В Татарстане стартовал международный богословский форум

Международный Болгарский форум "Богословское наследие мусульман России" стартовал в воскресенье в Болгарской исламской академии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:11

2023-05-22T16:11

2023-05-22T16:27

религия

россия

уфа

рушан аббясов

камиль самигуллин

казанский (приволжский) федеральный университет

российский исламский университет

религия

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БОЛГАР, 22 мая - РИА Новости. Международный Болгарский форум "Богословское наследие мусульман России" стартовал в воскресенье в Болгарской исламской академии, сообщили РИА Новости в академии."Актуальность этого форума востребована и возвращает к богатейшему опыту плеяды выдающихся богословов, которые старались осмыслить мусульманские постулаты и актуализировать их для соотечественников. В этом направлении делается большая работа, в том числе изучаются труды наших выдающих учёных, издаётся соответствующая литература, проводятся конференции", - привели слова в академии слова заместитель председателя Духовного собрания мусульман России (ДУМ РФ) муфтия Рушана Аббясова.Муфтий подчеркнул, что фундаментальные труды российских богословов не остаются без внимания в арабо-мусульманском мире, находя большой отклик среди единоверцев. Аббясов напомнил, что 2023 год в России – Год педагога и наставника.Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своём выступлении напомнил о том, что именно татары стали первыми из числа мусульманских народов, кто выпустил печатный Коран в Азиатской типографии в 1803 году. В память об этом значимом событии накануне на одном из корпусов университета КФУ установили памятную плиту."Богословские исламские вузы и система духовного образования в целом играют важную роль в реализации общей задачи по сохранению и укреплению наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Что же касается непосредственно форума, хочу отметить его актуальность и направленность на претворение в жизнь наших общих целей и задач, в основе которых – изучения богословского опыта нашего духовно-нравственного наследия", - цитируют в академии слова ректора Российского исламского университета (Уфа) Артура Сулейманова.В рамках Форума пройдут три мероприятия: Международная научно-практическая конференция "VII Болгарские чтения "Духовное наследие мусульман как основа укрепления традиционных ценностей", Международная студенческая конференция "Гражданская идентичность современной молодежи: религиозно-образовательная политика в контексте социокультурных реалий", Всероссийская конференция "Межрелигиозный диалог и традиционные ценности в эпоху глобальных вызовов".Форум собрал ведущих российских и зарубежных богословов, исламоведов, теологов, религиоведов, историков, представителей органов государственной власти, научных и образовательных организаций, сотрудников и студентов светских и религиозных учебных заведений, религиозных и общественных деятелей. Мероприятие проходит при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

https://ria.ru/20230512/uchastniki-1871404340.html

https://ria.ru/20230420/khadzh-1866708407.html

https://ria.ru/20230419/post-1866411966.html

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уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, уфа, рушан аббясов, камиль самигуллин, казанский (приволжский) федеральный университет, российский исламский университет, религия