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В Татарстане стартовал международный богословский форум - РИА Новости, 22.05.2023
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Религия
 
16:11 22.05.2023 (обновлено: 16:27 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/musulmane-1873446156.html
В Татарстане стартовал международный богословский форум
В Татарстане стартовал международный богословский форум - РИА Новости, 22.05.2023
В Татарстане стартовал международный богословский форум
Международный Болгарский форум "Богословское наследие мусульман России" стартовал в воскресенье в Болгарской исламской академии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:11
2023-05-22T16:27
религия
россия
уфа
рушан аббясов
камиль самигуллин
казанский (приволжский) федеральный университет
российский исламский университет
религия
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БОЛГАР, 22 мая - РИА Новости. Международный Болгарский форум "Богословское наследие мусульман России" стартовал в воскресенье в Болгарской исламской академии, сообщили РИА Новости в академии."Актуальность этого форума востребована и возвращает к богатейшему опыту плеяды выдающихся богословов, которые старались осмыслить мусульманские постулаты и актуализировать их для соотечественников. В этом направлении делается большая работа, в том числе изучаются труды наших выдающих учёных, издаётся соответствующая литература, проводятся конференции", - привели слова в академии слова заместитель председателя Духовного собрания мусульман России (ДУМ РФ) муфтия Рушана Аббясова.Муфтий подчеркнул, что фундаментальные труды российских богословов не остаются без внимания в арабо-мусульманском мире, находя большой отклик среди единоверцев. Аббясов напомнил, что 2023 год в России – Год педагога и наставника.Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своём выступлении напомнил о том, что именно татары стали первыми из числа мусульманских народов, кто выпустил печатный Коран в Азиатской типографии в 1803 году. В память об этом значимом событии накануне на одном из корпусов университета КФУ установили памятную плиту."Богословские исламские вузы и система духовного образования в целом играют важную роль в реализации общей задачи по сохранению и укреплению наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Что же касается непосредственно форума, хочу отметить его актуальность и направленность на претворение в жизнь наших общих целей и задач, в основе которых – изучения богословского опыта нашего духовно-нравственного наследия", - цитируют в академии слова ректора Российского исламского университета (Уфа) Артура Сулейманова.В рамках Форума пройдут три мероприятия: Международная научно-практическая конференция "VII Болгарские чтения "Духовное наследие мусульман как основа укрепления традиционных ценностей", Международная студенческая конференция "Гражданская идентичность современной молодежи: религиозно-образовательная политика в контексте социокультурных реалий", Всероссийская конференция "Межрелигиозный диалог и традиционные ценности в эпоху глобальных вызовов".Форум собрал ведущих российских и зарубежных богословов, исламоведов, теологов, религиоведов, историков, представителей органов государственной власти, научных и образовательных организаций, сотрудников и студентов светских и религиозных учебных заведений, религиозных и общественных деятелей. Мероприятие проходит при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.
https://ria.ru/20230512/uchastniki-1871404340.html
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россия, уфа, рушан аббясов, камиль самигуллин, казанский (приволжский) федеральный университет, российский исламский университет, религия
Религия, Россия, Уфа, Рушан Аббясов, Камиль Самигуллин, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский исламский университет, Религия
В Татарстане стартовал международный богословский форум

Форум "Богословское наследие мусульман России" стартовал в Болгаре

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСоборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в Болгаре
Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в Болгаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БОЛГАР, 22 мая - РИА Новости. Международный Болгарский форум "Богословское наследие мусульман России" стартовал в воскресенье в Болгарской исламской академии, сообщили РИА Новости в академии.
"Актуальность этого форума востребована и возвращает к богатейшему опыту плеяды выдающихся богословов, которые старались осмыслить мусульманские постулаты и актуализировать их для соотечественников. В этом направлении делается большая работа, в том числе изучаются труды наших выдающих учёных, издаётся соответствующая литература, проводятся конференции", - привели слова в академии слова заместитель председателя Духовного собрания мусульман России (ДУМ РФ) муфтия Рушана Аббясова.
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12 мая, 18:51
Муфтий подчеркнул, что фундаментальные труды российских богословов не остаются без внимания в арабо-мусульманском мире, находя большой отклик среди единоверцев. Аббясов напомнил, что 2023 год в России – Год педагога и наставника.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своём выступлении напомнил о том, что именно татары стали первыми из числа мусульманских народов, кто выпустил печатный Коран в Азиатской типографии в 1803 году. В память об этом значимом событии накануне на одном из корпусов университета КФУ установили памятную плиту.
"Богословские исламские вузы и система духовного образования в целом играют важную роль в реализации общей задачи по сохранению и укреплению наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Что же касается непосредственно форума, хочу отметить его актуальность и направленность на претворение в жизнь наших общих целей и задач, в основе которых – изучения богословского опыта нашего духовно-нравственного наследия", - цитируют в академии слова ректора Российского исламского университета (Уфа) Артура Сулейманова.
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В рамках Форума пройдут три мероприятия: Международная научно-практическая конференция "VII Болгарские чтения "Духовное наследие мусульман как основа укрепления традиционных ценностей", Международная студенческая конференция "Гражданская идентичность современной молодежи: религиозно-образовательная политика в контексте социокультурных реалий", Всероссийская конференция "Межрелигиозный диалог и традиционные ценности в эпоху глобальных вызовов".
Форум собрал ведущих российских и зарубежных богословов, исламоведов, теологов, религиоведов, историков, представителей органов государственной власти, научных и образовательных организаций, сотрудников и студентов светских и религиозных учебных заведений, религиозных и общественных деятелей. Мероприятие проходит при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.
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РелигияРоссияУфаРушан АббясовКамиль СамигуллинКазанский (Приволжский) федеральный университетРоссийский исламский университетРелигия
 
 
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