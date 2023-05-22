https://ria.ru/20230522/muftiy-1873474889.html

В ДУМ России заверили, что поддержат своих единоверцев в Донбассе

В ДУМ России заверили, что поддержат своих единоверцев в Донбассе - РИА Новости, 22.05.2023

В ДУМ России заверили, что поддержат своих единоверцев в Донбассе

Мусульманские организации России не оставят без внимания и помощи своих единоверцев в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:06

2023-05-22T18:06

2023-05-22T18:13

религия

россия

донбасс

саудовская аравия

религия

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Мусульманские организации России не оставят без внимания и помощи своих единоверцев в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин."Мы, последователи ислама России, не оставим без внимания и помощи мусульман Донбасса. Это наш гражданский и религиозный долг. Наши структуры, в том числе, спецпредставитель ДУМ РФ, уже работают там. Да, бывают под шквальным огнем. Мы оказываем гуманитарную помощь, также восстановили в городе Торез мечеть, помогаем Соборной мечети Донецка и всей мусульманской умме (общине – ред.), Московский исламский институт принимает донбасских студентов. В этом году мы отправим мусульман Донбасса в хадж по благотворительной линии. Те, кто поедет в Саудовскую Аравию, - это мусульманский актив Донбасса", - рассказал Гайнутдин.Он добавил, что сейчас идет подготовка к хаджу: "нужно подготовить документы, купить билеты, решить финансовые вопросы".Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.

https://ria.ru/20230322/abbyasov-1859641610.html

россия

донбасс

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, донбасс, саудовская аравия, религия