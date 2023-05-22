В ДУМ России заверили, что поддержат своих единоверцев в Донбассе
Муфтий Гайнутдин: российские мусульмане не оставят без поддержки единоверцев Донбасса
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Мусульманские организации России не оставят без внимания и помощи своих единоверцев в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
"Мы, последователи ислама России, не оставим без внимания и помощи мусульман Донбасса. Это наш гражданский и религиозный долг. Наши структуры, в том числе, спецпредставитель ДУМ РФ, уже работают там. Да, бывают под шквальным огнем. Мы оказываем гуманитарную помощь, также восстановили в городе Торез мечеть, помогаем Соборной мечети Донецка и всей мусульманской умме (общине – ред.), Московский исламский институт принимает донбасских студентов. В этом году мы отправим мусульман Донбасса в хадж по благотворительной линии. Те, кто поедет в Саудовскую Аравию, - это мусульманский актив Донбасса", - рассказал Гайнутдин.
Он добавил, что сейчас идет подготовка к хаджу: "нужно подготовить документы, купить билеты, решить финансовые вопросы".
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.