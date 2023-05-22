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В ДУМ России заверили, что поддержат своих единоверцев в Донбассе - РИА Новости, 22.05.2023
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Религия
 
18:06 22.05.2023 (обновлено: 18:13 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/muftiy-1873474889.html
В ДУМ России заверили, что поддержат своих единоверцев в Донбассе
В ДУМ России заверили, что поддержат своих единоверцев в Донбассе - РИА Новости, 22.05.2023
В ДУМ России заверили, что поддержат своих единоверцев в Донбассе
Мусульманские организации России не оставят без внимания и помощи своих единоверцев в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:06
2023-05-22T18:13
религия
россия
донбасс
саудовская аравия
религия
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Мусульманские организации России не оставят без внимания и помощи своих единоверцев в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин."Мы, последователи ислама России, не оставим без внимания и помощи мусульман Донбасса. Это наш гражданский и религиозный долг. Наши структуры, в том числе, спецпредставитель ДУМ РФ, уже работают там. Да, бывают под шквальным огнем. Мы оказываем гуманитарную помощь, также восстановили в городе Торез мечеть, помогаем Соборной мечети Донецка и всей мусульманской умме (общине – ред.), Московский исламский институт принимает донбасских студентов. В этом году мы отправим мусульман Донбасса в хадж по благотворительной линии. Те, кто поедет в Саудовскую Аравию, - это мусульманский актив Донбасса", - рассказал Гайнутдин.Он добавил, что сейчас идет подготовка к хаджу: "нужно подготовить документы, купить билеты, решить финансовые вопросы".Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.
https://ria.ru/20230322/abbyasov-1859641610.html
россия
донбасс
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россия, донбасс, саудовская аравия, религия
Религия, Россия, Донбасс, Саудовская Аравия, Религия
В ДУМ России заверили, что поддержат своих единоверцев в Донбассе

Муфтий Гайнутдин: российские мусульмане не оставят без поддержки единоверцев Донбасса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Мусульманские организации России не оставят без внимания и помощи своих единоверцев в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
"Мы, последователи ислама России, не оставим без внимания и помощи мусульман Донбасса. Это наш гражданский и религиозный долг. Наши структуры, в том числе, спецпредставитель ДУМ РФ, уже работают там. Да, бывают под шквальным огнем. Мы оказываем гуманитарную помощь, также восстановили в городе Торез мечеть, помогаем Соборной мечети Донецка и всей мусульманской умме (общине – ред.), Московский исламский институт принимает донбасских студентов. В этом году мы отправим мусульман Донбасса в хадж по благотворительной линии. Те, кто поедет в Саудовскую Аравию, - это мусульманский актив Донбасса", - рассказал Гайнутдин.
Он добавил, что сейчас идет подготовка к хаджу: "нужно подготовить документы, купить билеты, решить финансовые вопросы".
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.
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