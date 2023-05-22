https://ria.ru/20230522/moldavia-1873501795.html

Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции

Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции - РИА Новости, 22.05.2023

Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции

Власти Молдавии намерены прописать в конституции проевропейский вектор страны без проведения референдума, заявил в интервью спикер парламента, лидер правящей... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:41

2023-05-22T20:41

2023-05-22T20:41

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

майя санду

игорь гросу

еврокомиссия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Власти Молдавии намерены прописать в конституции проевропейский вектор страны без проведения референдума, заявил в интервью спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Двадцать первого мая по инициативе президента Молдавии Майи Санду в Кишиневе прошел митинг, призванный продемонстрировать западным партнерам стремление граждан интегрироваться в Евросоюз. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно. "Я думаю, что сейчас нет необходимости говорить о референдуме, у нас было два электоральных мероприятиях - выборы в 2020 и 2021 году, когда жители Молдавии проголосовали за европейскую интеграцию. Опросы показывают стремление к евроинтеграции", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1. По его словам, "осталось прописать в документах", что Молдавия принадлежит к европейской семье. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

молдавия

кишинев

брюссель

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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, игорь гросу, еврокомиссия, евросоюз