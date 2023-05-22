Рейтинг@Mail.ru
Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/moldavia-1873501795.html
Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции
Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции - РИА Новости, 22.05.2023
Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции
Власти Молдавии намерены прописать в конституции проевропейский вектор страны без проведения референдума, заявил в интервью спикер парламента, лидер правящей... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:41
2023-05-22T20:41
в мире
молдавия
кишинев
брюссель
майя санду
игорь гросу
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Власти Молдавии намерены прописать в конституции проевропейский вектор страны без проведения референдума, заявил в интервью спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Двадцать первого мая по инициативе президента Молдавии Майи Санду в Кишиневе прошел митинг, призванный продемонстрировать западным партнерам стремление граждан интегрироваться в Евросоюз. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно. "Я думаю, что сейчас нет необходимости говорить о референдуме, у нас было два электоральных мероприятиях - выборы в 2020 и 2021 году, когда жители Молдавии проголосовали за европейскую интеграцию. Опросы показывают стремление к евроинтеграции", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1. По его словам, "осталось прописать в документах", что Молдавия принадлежит к европейской семье. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html
молдавия
кишинев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, игорь гросу, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Майя Санду, Игорь Гросу, Еврокомиссия, Евросоюз
Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции

Спикер парламента Гроссу: Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Власти Молдавии намерены прописать в конституции проевропейский вектор страны без проведения референдума, заявил в интервью спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
Двадцать первого мая по инициативе президента Молдавии Майи Санду в Кишиневе прошел митинг, призванный продемонстрировать западным партнерам стремление граждан интегрироваться в Евросоюз. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно.
"Я думаю, что сейчас нет необходимости говорить о референдуме, у нас было два электоральных мероприятиях - выборы в 2020 и 2021 году, когда жители Молдавии проголосовали за европейскую интеграцию. Опросы показывают стремление к евроинтеграции", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1.
По его словам, "осталось прописать в документах", что Молдавия принадлежит к европейской семье.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Участники митинга, организованного оппозиционной партией Шор, в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
В Гагаузии призвали Кишинев считаться с мнением региона
21 мая, 23:27
 
В миреМолдавияКишиневБрюссельМайя СандуИгорь ГросуЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала