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Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции
Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции - РИА Новости, 22.05.2023
Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции
Власти Молдавии намерены прописать в конституции проевропейский вектор страны без проведения референдума, заявил в интервью спикер парламента, лидер правящей... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:41
2023-05-22T20:41
2023-05-22T20:41
в мире
молдавия
кишинев
брюссель
майя санду
игорь гросу
еврокомиссия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Власти Молдавии намерены прописать в конституции проевропейский вектор страны без проведения референдума, заявил в интервью спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Двадцать первого мая по инициативе президента Молдавии Майи Санду в Кишиневе прошел митинг, призванный продемонстрировать западным партнерам стремление граждан интегрироваться в Евросоюз. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, которая была утверждена единогласно. "Я думаю, что сейчас нет необходимости говорить о референдуме, у нас было два электоральных мероприятиях - выборы в 2020 и 2021 году, когда жители Молдавии проголосовали за европейскую интеграцию. Опросы показывают стремление к евроинтеграции", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1. По его словам, "осталось прописать в документах", что Молдавия принадлежит к европейской семье. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, игорь гросу, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Майя Санду, Игорь Гросу, Еврокомиссия, Евросоюз
Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции
Спикер парламента Гроссу: Кишинев не планирует проводить референдум о евроинтеграции