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Законы Гагаузии проверят на соответствие законодательству страны - РИА Новости, 22.05.2023
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20:37 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/moldavia-1873501041.html
Законы Гагаузии проверят на соответствие законодательству страны
Законы Гагаузии проверят на соответствие законодательству страны - РИА Новости, 22.05.2023
Законы Гагаузии проверят на соответствие законодательству страны
Парламентские комиссии в Молдавии оценят степень соответствия законодательства Гагаузской автономии конституции и кодексам страны, в составе которой она... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:37
2023-05-22T20:37
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
игорь гросу
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Парламентские комиссии в Молдавии оценят степень соответствия законодательства Гагаузской автономии конституции и кодексам страны, в составе которой она находится, заявил в интервью спикер молдавского парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Апелляционная палата Комрата, административного центра Гагузии, в понедельник признала итоги выборов главы региона, где одержала победу кандидат от оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. "Дискуссии будут очень прагматичные. На уровне парламента есть комиссия, где мы обсуждаем национальное законодательство и насколько законы региона соответствуют Конституции Молдавии, нашим кодексам. У нас будет корректная, честная дискуссия", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1, комментируя, как будут складываться отношения с гагаузской автономией. Он отметил, что Кишинев намерен оценить, сколько средств за последние годы было инвестировано в Гагаузии и какие это дало результаты. "Надо сесть и посмотреть, достигли ли цели эти политики за 30 лет, когда часть налогов там оставалась, привели ли они к интеграции этого региона, привели ли они к продвижению культуры, языка, ценностей", - добавил спикер. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, игорь гросу, таможенный союз
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Игорь Гросу, Таможенный союз
Законы Гагаузии проверят на соответствие законодательству страны

Парламент Молдавии оценит, насколько законы Гагаузии соответствуют законодательству страны

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Парламентские комиссии в Молдавии оценят степень соответствия законодательства Гагаузской автономии конституции и кодексам страны, в составе которой она находится, заявил в интервью спикер молдавского парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
Апелляционная палата Комрата, административного центра Гагузии, в понедельник признала итоги выборов главы региона, где одержала победу кандидат от оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул.
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"Дискуссии будут очень прагматичные. На уровне парламента есть комиссия, где мы обсуждаем национальное законодательство и насколько законы региона соответствуют Конституции Молдавии, нашим кодексам. У нас будет корректная, честная дискуссия", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1, комментируя, как будут складываться отношения с гагаузской автономией.
Он отметил, что Кишинев намерен оценить, сколько средств за последние годы было инвестировано в Гагаузии и какие это дало результаты. "Надо сесть и посмотреть, достигли ли цели эти политики за 30 лет, когда часть налогов там оставалась, привели ли они к интеграции этого региона, привели ли они к продвижению культуры, языка, ценностей", - добавил спикер.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии.
Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулИгорь ГросуТаможенный союз
 
 
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