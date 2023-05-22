Законы Гагаузии проверят на соответствие законодательству страны
Парламент Молдавии оценит, насколько законы Гагаузии соответствуют законодательству страны
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Парламентские комиссии в Молдавии оценят степень соответствия законодательства Гагаузской автономии конституции и кодексам страны, в составе которой она находится, заявил в интервью спикер молдавского парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
Апелляционная палата Комрата, административного центра Гагузии, в понедельник признала итоги выборов главы региона, где одержала победу кандидат от оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул.
"Дискуссии будут очень прагматичные. На уровне парламента есть комиссия, где мы обсуждаем национальное законодательство и насколько законы региона соответствуют Конституции Молдавии, нашим кодексам. У нас будет корректная, честная дискуссия", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1, комментируя, как будут складываться отношения с гагаузской автономией.
Он отметил, что Кишинев намерен оценить, сколько средств за последние годы было инвестировано в Гагаузии и какие это дало результаты. "Надо сесть и посмотреть, достигли ли цели эти политики за 30 лет, когда часть налогов там оставалась, привели ли они к интеграции этого региона, привели ли они к продвижению культуры, языка, ценностей", - добавил спикер.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии.
Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.