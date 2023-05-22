Социалисты Молдавии отвергли обвинения партии "Шор" в подыгрывании Кишиневу
Молдавские социалисты отвергли обвинения партии "Шор" в подыгрывании центральным властям
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) в своем Telegram-канале отвергла обвинение со стороны представителей партии "Шор" в подыгрывании центральным властям, заявив, что не оспаривала в суде результаты выборов главы Гагаузии.
В понедельник Апелляционный суд Комрата изучает итоги выборов главы (башкана) автономии. Жители Гагаузии вышли на митинг у здания суда, они выступают в поддержку избранной главы автономии Евгении Гуцул. Конкурентом Гуцул во втором туре был поддержанный социалистами Григорий Узун. Участники пикета обвинили ПСРМ в подыгрывании центральным властям в стремлении аннулировать итоги выборов. Глава предвыборного штаба Гуцул Александр Панов заявил, что Партия социалистов подала жалобу в суд на зафиксированные нарушениях в ходе голосования. Гражданский активист Михаил Влах также заявил, что адвокат Узуна подал в суд жалобу о якобы зафиксированных нарушениях.
"ПСРМ и независимый кандидат Григории Узун, поддержанный социалистами, признали итоги выборов башкана Гагаузии и осудили попытки властей скомпрометировать волю, выраженную гагаузами. Распространяемые в некоторых социальных сетях сообщения о том, что ПСРМ оспаривала сегодня в Комратском суде результаты, утвержденные ЦИК по Гагаузии, являются фейком", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале партии.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии.
Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.