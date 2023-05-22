В партии "Шор" обвинили социалистов Молдавии в подыгрывании Кишиневу
В партии "Шор" обвинили социалистов Молдавии в подыгрывании центральным властям
© Sputnik / Максим Топал | Перейти в медиабанкЛюди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
© Sputnik / Максим Топал
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. В оппозиционной молдавской партии "Шор" обвинили партию Социалистов Молдавии в подыгрывании центральным властям в стремлении аннулировать выборы в Гагаузии.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии.
В понедельник Апелляционный суд Комрата изучает итоги выборов главы (башкана) автономии. Жители Гагаузии вышли на митинг у здания суда, они выступают в поддержку избранного главы автономии Гуцул. Пикет транслируется в онлайн-режиме в социальных сетях, акция проходит мирно.
Глава предвыборного штаба Гуцул Александр Панов заявил, что партия Социалистов подала жалобу в суд на зафиксированные нарушениях в ходе голосования.
"Центральные власти хотят украсть у нас выборы, запугивают избранного башкана, оказывают давление на членов Центризбиркома, но для чего подключились к грязной игре социалисты - непонятно. Узун же публично признал победу Гуцул, а сейчас социалисты поступают подло", - сказал Панов входе митинга.
В свою очередь гражданский активист Михаил Влах в ходе митинга заявил, что партия Социалистов обманула жителей Гагаузии.
"Социалисты обманули жителей Гагаузии. Сегодня в суд пришел адвокат бывшего кандидата в башканы Григорий Узун, которого поддерживала Партия Социалистов. От имени Узуна адвокат обратился с жалобой о якобы зафиксированных нарушениях в ходе голосования. Они хотят аннулировать выборы, они не признают победу Евгении Гуцул", - заявил он.
Суд объявил перерыв в заседании. Митингующие освистали адвоката партии Социалистов, который вышел из зала суда.
Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.