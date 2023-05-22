https://ria.ru/20230522/moldavia-1873430471.html

В партии "Шор" обвинили социалистов Молдавии в подыгрывании Кишиневу

В партии "Шор" обвинили социалистов Молдавии в подыгрывании Кишиневу - РИА Новости, 22.05.2023

В партии "Шор" обвинили социалистов Молдавии в подыгрывании Кишиневу

В оппозиционной молдавской партии "Шор" обвинили партию Социалистов Молдавии в подыгрывании центральным властям в стремлении аннулировать выборы в Гагаузии. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:53

2023-05-22T14:53

2023-05-22T14:53

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

григорий узун

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. В оппозиционной молдавской партии "Шор" обвинили партию Социалистов Молдавии в подыгрывании центральным властям в стремлении аннулировать выборы в Гагаузии. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор" с 52,34% голосов. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. В понедельник Апелляционный суд Комрата изучает итоги выборов главы (башкана) автономии. Жители Гагаузии вышли на митинг у здания суда, они выступают в поддержку избранного главы автономии Гуцул. Пикет транслируется в онлайн-режиме в социальных сетях, акция проходит мирно. Глава предвыборного штаба Гуцул Александр Панов заявил, что партия Социалистов подала жалобу в суд на зафиксированные нарушениях в ходе голосования. "Центральные власти хотят украсть у нас выборы, запугивают избранного башкана, оказывают давление на членов Центризбиркома, но для чего подключились к грязной игре социалисты - непонятно. Узун же публично признал победу Гуцул, а сейчас социалисты поступают подло", - сказал Панов входе митинга. В свою очередь гражданский активист Михаил Влах в ходе митинга заявил, что партия Социалистов обманула жителей Гагаузии. "Социалисты обманули жителей Гагаузии. Сегодня в суд пришел адвокат бывшего кандидата в башканы Григорий Узун, которого поддерживала Партия Социалистов. От имени Узуна адвокат обратился с жалобой о якобы зафиксированных нарушениях в ходе голосования. Они хотят аннулировать выборы, они не признают победу Евгении Гуцул", - заявил он. Суд объявил перерыв в заседании. Митингующие освистали адвоката партии Социалистов, который вышел из зала суда. Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, после чего Кишинев инициировал проверки в гагаузском избиркоме. Шестнадцатого мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей. Девятнадцатого мая в НАЦ заявили, что сотрудники ведомства приступили к проверке списков избирателей из Гагаузии в присутствии членов ЦИК автономии и адвокатов. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

гагаузия

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, григорий узун, таможенный союз