https://ria.ru/20230522/miting-1873439037.html

Додон высказался о митинге за евроинтеграцию в Кишиневе

Додон высказался о митинге за евроинтеграцию в Кишиневе - РИА Новости, 22.05.2023

Додон высказался о митинге за евроинтеграцию в Кишиневе

Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что митинг за евроинтеграцию, который состоялся... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:42

2023-05-22T15:42

2023-05-22T15:42

в мире

молдавия

кишинев

игорь додон

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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что митинг за евроинтеграцию, который состоялся в воскресенье в Кишиневе по инициативе президента республики Майи Санду, стал "партийной тусовкой за государственный счет". По его словам, целью митинга было прикрытие проевропейскими лозунгами окончательной потери традиционных рынков сбыта, уничтожение сельскохозяйственного сектора, беспрецедентный рост тарифов на энергоресурсы и "доведение населения страны до крайней степени обнищания". Он отметил, что в митинге принимали активное участие иностранные граждане: председатель Европарламента Роберта Метсола (гражданка Мальты), посол США в Молдавии Кент Логсдон, европарламентарий из Румынии Зигфрид Мурешан и многие другие. И это, по его мнению, еще раз подтверждает, что в Молдавии установлен режим внешнего управления. "А дефилирование незаконно избранной главы Антикоррупционной прокуратуры вместе с ее мамой, спонсором ПДС (правящая партия действия и солидарности) и послом другого государства является дискредитацией прокуратуры и подтверждением вышесказанного. Судьбу Молдовы должны решать ее граждане, а не иностранцы, не европейские чиновники и не послы зарубежных стран. В соответствии с Конституцией Республики Молдова суверенитет государства принадлежит народу", - написал Додон. По его мнению, только досрочные парламентские и президентские выборы могут "остановить разложение молдавской государственности, укрепить и сохранить Молдову для будущих поколений".

https://ria.ru/20230521/moldavia-1873234376.html

https://ria.ru/20230521/moldavia-1873251141.html

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молдавия

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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон