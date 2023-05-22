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Додон высказался о митинге за евроинтеграцию в Кишиневе - РИА Новости, 22.05.2023
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15:42 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/miting-1873439037.html
Додон высказался о митинге за евроинтеграцию в Кишиневе
Додон высказался о митинге за евроинтеграцию в Кишиневе - РИА Новости, 22.05.2023
Додон высказался о митинге за евроинтеграцию в Кишиневе
Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что митинг за евроинтеграцию, который состоялся... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:42
2023-05-22T15:42
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что митинг за евроинтеграцию, который состоялся в воскресенье в Кишиневе по инициативе президента республики Майи Санду, стал "партийной тусовкой за государственный счет". По его словам, целью митинга было прикрытие проевропейскими лозунгами окончательной потери традиционных рынков сбыта, уничтожение сельскохозяйственного сектора, беспрецедентный рост тарифов на энергоресурсы и "доведение населения страны до крайней степени обнищания". Он отметил, что в митинге принимали активное участие иностранные граждане: председатель Европарламента Роберта Метсола (гражданка Мальты), посол США в Молдавии Кент Логсдон, европарламентарий из Румынии Зигфрид Мурешан и многие другие. И это, по его мнению, еще раз подтверждает, что в Молдавии установлен режим внешнего управления. "А дефилирование незаконно избранной главы Антикоррупционной прокуратуры вместе с ее мамой, спонсором ПДС (правящая партия действия и солидарности) и послом другого государства является дискредитацией прокуратуры и подтверждением вышесказанного. Судьбу Молдовы должны решать ее граждане, а не иностранцы, не европейские чиновники и не послы зарубежных стран. В соответствии с Конституцией Республики Молдова суверенитет государства принадлежит народу", - написал Додон. По его мнению, только досрочные парламентские и президентские выборы могут "остановить разложение молдавской государственности, укрепить и сохранить Молдову для будущих поколений".
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон
Додон высказался о митинге за евроинтеграцию в Кишиневе

Экс-президент Додон назвал митинг за евроинтеграцию Молдавии партийной тусовкой за госсчет

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что митинг за евроинтеграцию, который состоялся в воскресенье в Кишиневе по инициативе президента республики Майи Санду, стал "партийной тусовкой за государственный счет".
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"Как и предсказывала Партия социалистов, пиар-митинг Майи Санду под названием "За европейскую Молдову" стал партийной тусовкой за государственный счет. Вчерашняя акция выглядела как публичный допинг и самовнушение о мнимой поддержке большинства граждан, тем более что в этом мероприятии участвовало менее 1% избирателей, и называть его Великим национальным собранием нелепо и абсурдно", - написал Додон.
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По его словам, целью митинга было прикрытие проевропейскими лозунгами окончательной потери традиционных рынков сбыта, уничтожение сельскохозяйственного сектора, беспрецедентный рост тарифов на энергоресурсы и "доведение населения страны до крайней степени обнищания".
«
"Подтверждены многочисленные случаи оказания давления на местные органы власти, государственных служащих, работников бюджетной сферы, студентов университетов с целью обеспечить "добровольно-принудительную" явку на митинг. В ходе митинга активно звучали лозунги о ликвидации независимости Республики Молдова и присоединении к соседней Румынии, а также речевки, грозящие втягиванием Молдовы в военный конфликт на территории соседней Украины", - подчеркнул Додон.
Он отметил, что в митинге принимали активное участие иностранные граждане: председатель Европарламента Роберта Метсола (гражданка Мальты), посол США в Молдавии Кент Логсдон, европарламентарий из Румынии Зигфрид Мурешан и многие другие. И это, по его мнению, еще раз подтверждает, что в Молдавии установлен режим внешнего управления.
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"А дефилирование незаконно избранной главы Антикоррупционной прокуратуры вместе с ее мамой, спонсором ПДС (правящая партия действия и солидарности) и послом другого государства является дискредитацией прокуратуры и подтверждением вышесказанного. Судьбу Молдовы должны решать ее граждане, а не иностранцы, не европейские чиновники и не послы зарубежных стран. В соответствии с Конституцией Республики Молдова суверенитет государства принадлежит народу", - написал Додон.
По его мнению, только досрочные парламентские и президентские выборы могут "остановить разложение молдавской государственности, укрепить и сохранить Молдову для будущих поколений".
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