Додон высказался о митинге за евроинтеграцию в Кишиневе
Экс-президент Додон назвал митинг за евроинтеграцию Молдавии партийной тусовкой за госсчет
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что митинг за евроинтеграцию, который состоялся в воскресенье в Кишиневе по инициативе президента республики Майи Санду, стал "партийной тусовкой за государственный счет".
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"Как и предсказывала Партия социалистов, пиар-митинг Майи Санду под названием "За европейскую Молдову" стал партийной тусовкой за государственный счет. Вчерашняя акция выглядела как публичный допинг и самовнушение о мнимой поддержке большинства граждан, тем более что в этом мероприятии участвовало менее 1% избирателей, и называть его Великим национальным собранием нелепо и абсурдно", - написал Додон.
По его словам, целью митинга было прикрытие проевропейскими лозунгами окончательной потери традиционных рынков сбыта, уничтожение сельскохозяйственного сектора, беспрецедентный рост тарифов на энергоресурсы и "доведение населения страны до крайней степени обнищания".
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"Подтверждены многочисленные случаи оказания давления на местные органы власти, государственных служащих, работников бюджетной сферы, студентов университетов с целью обеспечить "добровольно-принудительную" явку на митинг. В ходе митинга активно звучали лозунги о ликвидации независимости Республики Молдова и присоединении к соседней Румынии, а также речевки, грозящие втягиванием Молдовы в военный конфликт на территории соседней Украины", - подчеркнул Додон.
Он отметил, что в митинге принимали активное участие иностранные граждане: председатель Европарламента Роберта Метсола (гражданка Мальты), посол США в Молдавии Кент Логсдон, европарламентарий из Румынии Зигфрид Мурешан и многие другие. И это, по его мнению, еще раз подтверждает, что в Молдавии установлен режим внешнего управления.
"А дефилирование незаконно избранной главы Антикоррупционной прокуратуры вместе с ее мамой, спонсором ПДС (правящая партия действия и солидарности) и послом другого государства является дискредитацией прокуратуры и подтверждением вышесказанного. Судьбу Молдовы должны решать ее граждане, а не иностранцы, не европейские чиновники и не послы зарубежных стран. В соответствии с Конституцией Республики Молдова суверенитет государства принадлежит народу", - написал Додон.
По его мнению, только досрочные парламентские и президентские выборы могут "остановить разложение молдавской государственности, укрепить и сохранить Молдову для будущих поколений".