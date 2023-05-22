https://ria.ru/20230522/missiya-1873434183.html
Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдавии
Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдавии - РИА Новости, 22.05.2023
Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдавии
Совет ЕС в понедельник формально запустил свою гражданскую миссию по содействию безопасности в Молдавии, говорится в распространенном заявлении. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:13
2023-05-22T15:13
2023-05-22T15:13
в мире
молдавия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник формально запустил свою гражданскую миссию по содействию безопасности в Молдавии, говорится в распространенном заявлении. "Целью миссии… является содействие укреплению структур управления кризисами в Молдавии, повышение устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранному информационному манипулированию и вмешательству", - указывается в документе. Сообщается, что миссия будет "предоставлять консультации на стратегическом уровне и определять потребности в наращивании потенциала". Решение о направлении в Молдавию миссии главы МИД ЕС приняли 24 апреля. В конце марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдавию в рамках общей политики по обороне и безопасности союза.
https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873223578.html
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в мире, молдавия, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Молдавия, Жозеп Боррель, Евросоюз
Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдавии
Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию по безопасности в Молдавии