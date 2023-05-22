Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдавии - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/missiya-1873434183.html
Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдавии
Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдавии - РИА Новости, 22.05.2023
Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдавии
Совет ЕС в понедельник формально запустил свою гражданскую миссию по содействию безопасности в Молдавии, говорится в распространенном заявлении. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:13
2023-05-22T15:13
в мире
молдавия
жозеп боррель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник формально запустил свою гражданскую миссию по содействию безопасности в Молдавии, говорится в распространенном заявлении. "Целью миссии… является содействие укреплению структур управления кризисами в Молдавии, повышение устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранному информационному манипулированию и вмешательству", - указывается в документе. Сообщается, что миссия будет "предоставлять консультации на стратегическом уровне и определять потребности в наращивании потенциала". Решение о направлении в Молдавию миссии главы МИД ЕС приняли 24 апреля. В конце марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдавию в рамках общей политики по обороне и безопасности союза.
https://ria.ru/20230521/moldaviya-1873223578.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3032d177a0823e15b4e18722df7f7546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Молдавия, Жозеп Боррель, Евросоюз
Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдавии

Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию по безопасности в Молдавии

© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник формально запустил свою гражданскую миссию по содействию безопасности в Молдавии, говорится в распространенном заявлении.
"Целью миссии… является содействие укреплению структур управления кризисами в Молдавии, повышение устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранному информационному манипулированию и вмешательству", - указывается в документе.
Сообщается, что миссия будет "предоставлять консультации на стратегическом уровне и определять потребности в наращивании потенциала".
Решение о направлении в Молдавию миссии главы МИД ЕС приняли 24 апреля.
В конце марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдавию в рамках общей политики по обороне и безопасности союза.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться ради вступления в ЕС
21 мая, 12:35
 
В миреМолдавияЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала