https://ria.ru/20230522/minzdrav-1873397454.html

В Минздраве заявили, что Россия выступает против концепции третьего пола

В Минздраве заявили, что Россия выступает против концепции третьего пола - РИА Новости, 22.05.2023

В Минздраве заявили, что Россия выступает против концепции третьего пола

Концепция третьего пола не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества, противоречит культурному укладу, религиозной этике и общественным нормам большей... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:07

2023-05-22T13:07

2023-05-22T13:07

россия

воз

общество

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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Концепция третьего пола не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества, противоречит культурному укладу, религиозной этике и общественным нормам большей части стран, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Концепция третьего пола не имеет общепризнанного признания, не согласована странами-членами и не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества. Также отмечаем, что концепция третьего пола противоречит этнокультурному укладу, религиозной этике, национальным традициям и общественным нормам большей части стран-членов ВОЗ. Выражаем обеспокоенность в связи с этим, а также в связи с возможным снижением значимости института семьи и традиционных ценностей", - сказал Глаголев в ходе 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он отметил, что в основополагающих международных документах ВОЗ понятие пола, которое освещается в традиционном понимании, не закреплено.

https://ria.ru/20230420/transgendery-1866753577.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, воз, общество