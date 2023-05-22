https://ria.ru/20230522/minzdrav-1873397454.html
В Минздраве заявили, что Россия выступает против концепции третьего пола
В Минздраве заявили, что Россия выступает против концепции третьего пола - РИА Новости, 22.05.2023
В Минздраве заявили, что Россия выступает против концепции третьего пола
Концепция третьего пола не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества, противоречит культурному укладу, религиозной этике и общественным нормам большей... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:07
2023-05-22T13:07
2023-05-22T13:07
россия
воз
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Концепция третьего пола не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества, противоречит культурному укладу, религиозной этике и общественным нормам большей части стран, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Концепция третьего пола не имеет общепризнанного признания, не согласована странами-членами и не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества. Также отмечаем, что концепция третьего пола противоречит этнокультурному укладу, религиозной этике, национальным традициям и общественным нормам большей части стран-членов ВОЗ. Выражаем обеспокоенность в связи с этим, а также в связи с возможным снижением значимости института семьи и традиционных ценностей", - сказал Глаголев в ходе 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он отметил, что в основополагающих международных документах ВОЗ понятие пола, которое освещается в традиционном понимании, не закреплено.
https://ria.ru/20230420/transgendery-1866753577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воз, общество
В Минздраве заявили, что Россия выступает против концепции третьего пола
Замглавы Минздрава: Россия выступает против противоречащей нормам концепции третьего пола
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Концепция третьего пола не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества, противоречит культурному укладу, религиозной этике и общественным нормам большей части стран, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Концепция третьего пола не имеет общепризнанного признания, не согласована странами-членами и не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества. Также отмечаем, что концепция третьего пола противоречит этнокультурному укладу, религиозной этике, национальным традициям и общественным нормам большей части стран-членов ВОЗ
. Выражаем обеспокоенность в связи с этим, а также в связи с возможным снижением значимости института семьи и традиционных ценностей", - сказал Глаголев в ходе 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Он отметил, что в основополагающих международных документах ВОЗ понятие пола, которое освещается в традиционном понимании, не закреплено.
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