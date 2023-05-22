https://ria.ru/20230522/minirovanie-1873460903.html
В Москве эвакуировали несколько судов из-за сообщений о минировании
В Москве эвакуировали несколько судов из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 22.05.2023
В Москве эвакуировали несколько судов из-за сообщений о минировании
Семь районных судов Москвы получили сообщения с угрозами "минирования", посетители и сотрудники были эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:12
2023-05-22T17:12
2023-05-22T17:13
россия
москва
происшествия
московский городской суд
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Семь районных судов Москвы получили сообщения с угрозами "минирования", посетители и сотрудники были эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "В Басманный, Пресненский, Тимирязевский, Останкинский, Кузьминский, Тушинский и Головинский районные суды Москвы поступили сообщения с угрозой минирования, проведены эвакуации", - рассказал собеседник агентства. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230513/miny-1871552793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, московский городской суд, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Москва, Происшествия, Московский городской суд, Ложные сообщения о минировании зданий
В Москве эвакуировали несколько судов из-за сообщений о минировании
В Москве эвакуировали семь районных судов из-за сообщений о минировании