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"Шути над Ургантом": Михееву осудили за пародию на Высоцкую - РИА Новости, 22.05.2023
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Шоубиз
 
13:28 22.05.2023 (обновлено: 15:00 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/mikheeva-1873374680.html
"Шути над Ургантом": Михееву осудили за пародию на Высоцкую
"Шути над Ургантом": Михееву осудили за пародию на Высоцкую - РИА Новости, 22.05.2023
"Шути над Ургантом": Михееву осудили за пародию на Высоцкую
Актрису и телеведущую Аллу Михееву осудили за пародию на передачу "Едим дома" Юлии Высоцкой, которой она поделилась на своей странице в соцсети. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:28
2023-05-22T15:00
шоубиз
юлия высоцкая
андрей кончаловский
едим дома
знаменитости
кулинария
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Актрису и телеведущую Аллу Михееву осудили за пародию на передачу "Едим дома" Юлии Высоцкой, которой она поделилась на своей странице в соцсети. На видео Михеева готовит омлет и неаккуратно режет овощи. Она добавляет в блюдо на сковороде кусок льда, чтобы оно не подгорело. В конце яйца все же покрываются черной коркой, и актриса вываливает их на тарелку. Подписчики неоднозначно отреагировали на пародию. Многие возмутились увиденным.Но среди пользователей нашлись и те, кто оценил чувство юмора актрисы и телеведущей. Ранее пользователи Сети пересмотрели старые выпуски "Едим дома" с Юлией Высоцкой и обнаружили, что многие блюда в ее исполнении были крайне неудачными.Особенно зрителей насмешила оптимистичная реакция актрисы на подгоревшие продукты. Сама знаменитость не отреагировала на насмешки в свой адрес, а некоторые поклонники и вовсе встали на ее защиту. Они отметили, что в новом сезоне кулинарного шоу супруга Андрея Кончаловского готовит намного лучше.
https://ria.ru/20230505/vysotskaya-1869599976.html
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юлия высоцкая, андрей кончаловский, едим дома, знаменитости, кулинария
Шоубиз, Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, Едим дома, Знаменитости, Кулинария
"Шути над Ургантом": Михееву осудили за пародию на Высоцкую

Актрису Аллу Михееву публично осудили за пародию на шоу "Едим дома" Юлии Высоцкой

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Актрису и телеведущую Аллу Михееву осудили за пародию на передачу "Едим дома" Юлии Высоцкой, которой она поделилась на своей странице в соцсети.
© @allamikheevaКадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
Кадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
© @allamikheeva
Кадр видео, опубликованного Аллой Михеевой
На видео Михеева готовит омлет и неаккуратно режет овощи. Она добавляет в блюдо на сковороде кусок льда, чтобы оно не подгорело. В конце яйца все же покрываются черной коркой, и актриса вываливает их на тарелку.
«
"Это и правда шикарный рецепт! Уже хотите попробовать мой омлет?" – подписала ролик Михеева.
Подписчики неоднозначно отреагировали на пародию. Многие возмутились увиденным.
«
"Зачем вы прицепились к Высоцкой? Это не смешно!", "Лайк вам ставить не буду! Стебись над Ургантом!", "Была о вас лучшего мнения. Отписываюсь", "Вам не стыдно? Где вы и где Высоцкая?" – отреагировали комментаторы.
Но среди пользователей нашлись и те, кто оценил чувство юмора актрисы и телеведущей.
«
"Смешная пародия", "Паровоз с обиженными уже проехал?", "Пародия хорошая и не злая", "Аллочка прелесть!" – написали поклонники актрисы.
Ранее пользователи Сети пересмотрели старые выпуски "Едим дома" с Юлией Высоцкой и обнаружили, что многие блюда в ее исполнении были крайне неудачными.
Особенно зрителей насмешила оптимистичная реакция актрисы на подгоревшие продукты. Сама знаменитость не отреагировала на насмешки в свой адрес, а некоторые поклонники и вовсе встали на ее защиту. Они отметили, что в новом сезоне кулинарного шоу супруга Андрея Кончаловского готовит намного лучше.
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ШоубизЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийЕдим домаЗнаменитостиКулинария
 
 
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