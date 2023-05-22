https://ria.ru/20230522/mikheeva-1873374680.html

"Шути над Ургантом": Михееву осудили за пародию на Высоцкую

"Шути над Ургантом": Михееву осудили за пародию на Высоцкую - РИА Новости, 22.05.2023

"Шути над Ургантом": Михееву осудили за пародию на Высоцкую

Актрису и телеведущую Аллу Михееву осудили за пародию на передачу "Едим дома" Юлии Высоцкой, которой она поделилась на своей странице в соцсети. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:28

2023-05-22T13:28

2023-05-22T15:00

шоубиз

юлия высоцкая

андрей кончаловский

едим дома

знаменитости

кулинария

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Актрису и телеведущую Аллу Михееву осудили за пародию на передачу "Едим дома" Юлии Высоцкой, которой она поделилась на своей странице в соцсети. На видео Михеева готовит омлет и неаккуратно режет овощи. Она добавляет в блюдо на сковороде кусок льда, чтобы оно не подгорело. В конце яйца все же покрываются черной коркой, и актриса вываливает их на тарелку. Подписчики неоднозначно отреагировали на пародию. Многие возмутились увиденным.Но среди пользователей нашлись и те, кто оценил чувство юмора актрисы и телеведущей. Ранее пользователи Сети пересмотрели старые выпуски "Едим дома" с Юлией Высоцкой и обнаружили, что многие блюда в ее исполнении были крайне неудачными.Особенно зрителей насмешила оптимистичная реакция актрисы на подгоревшие продукты. Сама знаменитость не отреагировала на насмешки в свой адрес, а некоторые поклонники и вовсе встали на ее защиту. Они отметили, что в новом сезоне кулинарного шоу супруга Андрея Кончаловского готовит намного лучше.

https://ria.ru/20230505/vysotskaya-1869599976.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юлия высоцкая, андрей кончаловский, едим дома, знаменитости, кулинария