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В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае - РИА Новости, 22.05.2023
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08:20 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/micron-1873315966.html
В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае
В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае - РИА Новости, 22.05.2023
В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае
Власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:20
2023-05-22T08:20
технологии
китай
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экономика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства торговли США. В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании. Он отметил, что запрет китайскими властями закупки продукции Micron не совместим с утверждениями Пекина об открытости своих рынков и его приверженности прозрачной нормативно-правовой базе. По его словам, власти США начнут совместную работу с "ключевыми союзниками и партнерами" по "устранению нарушений" на рынке микросхем Китая. В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron. Ранее в апреле официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о проверке Китая в отношении компании Micron, отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона. До этого в начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
https://ria.ru/20230427/tekhnologii-1868293857.html
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технологии, китай, сша, экономика, минторг сша
Технологии, Китай, США, Экономика, Минторг США
В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае

Reuters: Минторг США назвал запрет на закупку продукции Micron в Китае безосновательным

© AP Photo / Steve HelberТехники на заводе по производству чипов Micron Technology в Манассасе, США
Техники на заводе по производству чипов Micron Technology в Манассасе, США - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Steve Helber
Техники на заводе по производству чипов Micron Technology в Манассасе, США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства торговли США.
В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.
«
"Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы", - приводит агентство слова представителя.
Он отметил, что запрет китайскими властями закупки продукции Micron не совместим с утверждениями Пекина об открытости своих рынков и его приверженности прозрачной нормативно-правовой базе. По его словам, власти США начнут совместную работу с "ключевыми союзниками и партнерами" по "устранению нарушений" на рынке микросхем Китая.
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В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.
Ранее в апреле официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о проверке Китая в отношении компании Micron, отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона.
До этого в начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
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