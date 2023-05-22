https://ria.ru/20230522/micron-1873315966.html
В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае
В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае - РИА Новости, 22.05.2023
В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае
Власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:20
2023-05-22T08:20
2023-05-22T08:20
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства торговли США. В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании. Он отметил, что запрет китайскими властями закупки продукции Micron не совместим с утверждениями Пекина об открытости своих рынков и его приверженности прозрачной нормативно-правовой базе. По его словам, власти США начнут совместную работу с "ключевыми союзниками и партнерами" по "устранению нарушений" на рынке микросхем Китая. В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron. Ранее в апреле официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о проверке Китая в отношении компании Micron, отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона. До этого в начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
https://ria.ru/20230427/tekhnologii-1868293857.html
https://ria.ru/20230424/travlya-1867297080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, сша, экономика, минторг сша
Технологии, Китай, США, Экономика, Минторг США
В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае
Reuters: Минторг США назвал запрет на закупку продукции Micron в Китае безосновательным
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters
со ссылкой на представителя министерства торговли США.
В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.
«
"Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы", - приводит агентство слова представителя.
Он отметил, что запрет китайскими властями закупки продукции Micron не совместим с утверждениями Пекина
об открытости своих рынков и его приверженности прозрачной нормативно-правовой базе. По его словам, власти США начнут совместную работу с "ключевыми союзниками и партнерами" по "устранению нарушений" на рынке микросхем Китая.
США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий
В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею
призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.
Ранее в апреле официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о проверке Китая в отношении компании Micron, отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона.
До этого в начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
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