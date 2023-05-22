https://ria.ru/20230522/micron-1873315966.html

В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае

В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае - РИА Новости, 22.05.2023

В США отреагировали на запрет на закупку продукции Micron в Китае

Власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:20

2023-05-22T08:20

2023-05-22T08:20

технологии

китай

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экономика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства торговли США. В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании. Он отметил, что запрет китайскими властями закупки продукции Micron не совместим с утверждениями Пекина об открытости своих рынков и его приверженности прозрачной нормативно-правовой базе. По его словам, власти США начнут совместную работу с "ключевыми союзниками и партнерами" по "устранению нарушений" на рынке микросхем Китая. В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron. Ранее в апреле официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о проверке Китая в отношении компании Micron, отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона. До этого в начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.

https://ria.ru/20230427/tekhnologii-1868293857.html

https://ria.ru/20230424/travlya-1867297080.html

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, китай, сша, экономика, минторг сша