https://ria.ru/20230522/mi-8-1873424609.html

ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР

ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 22.05.2023

ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 17 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:31

2023-05-22T14:31

2023-05-22T14:40

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

ми-8 амтш

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 17 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовое Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, Сергеевка и Любимовка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 428 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9257 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10379 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230514/poteri-1871580399.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр