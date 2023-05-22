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ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 22.05.2023 (обновлено: 14:40 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/mi-8-1873424609.html
ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР
ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 17 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:31
2023-05-22T14:40
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
ми-8 амтш
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 17 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовое Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, Сергеевка и Любимовка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 428 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9257 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10379 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230514/poteri-1871580399.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР

Минобороны: ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 17 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовое Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, Сергеевка и Любимовка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 428 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9257 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10379 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМи-8 АМТШБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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