https://ria.ru/20230522/mi-8-1873424609.html
ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР
ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 17 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:31
2023-05-22T14:31
2023-05-22T14:40
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
ми-8 амтш
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 17 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовое Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, Сергеевка и Любимовка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 428 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9257 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10379 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230514/poteri-1871580399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР
Минобороны: ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР