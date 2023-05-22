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Ефимов: 90 проектов межевания жилых кварталов утвердили в Москве - РИА Новости, 22.05.2023
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14:10 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/mezhevanie-1873038885.html
Ефимов: 90 проектов межевания жилых кварталов утвердили в Москве
Ефимов: 90 проектов межевания жилых кварталов утвердили в Москве - РИА Новости, 22.05.2023
Ефимов: 90 проектов межевания жилых кварталов утвердили в Москве
Более 90 проектов межевания жилых кварталов под многоквартирными домами разработаны и утверждены за счет средств городского бюджета, сообщил заммэра по вопросам РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:10
2023-05-22T14:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 90 проектов межевания жилых кварталов под многоквартирными домами разработаны и утверждены за счет средств городского бюджета, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В январе-апреле 2023 года город определил границы земельных участков для 89 многоквартирных домов по 92 проектам межевания территорий общей площадью 400 гектаров. После постановки участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению: например, разместить на них парковку, спортивную площадку или место выгула домашних питомцев", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным департамента городского имущества, практически вся территория многоквартирной застройки в столице уже отмежевана: с 2019 года было разработано 1,1 тысячи проектов межевания территории жилых кварталов общей площадью свыше 8,5 тысячи гектаров, на которых находится 3,6 тысячи многоквартирных домов.Межевание территории под многоквартирными домами является первым этапом в процессе оформления общей долевой собственности. Ранее такие мероприятия проводились по заявкам жителей и за их счет, а с августа 2019 года город взял эту деятельность на себя.
https://ria.ru/20230418/moskva-1865981183.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: 90 проектов межевания жилых кварталов утвердили в Москве

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 90 проектов межевания жилых кварталов под многоквартирными домами разработаны и утверждены за счет средств городского бюджета, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В январе-апреле 2023 года город определил границы земельных участков для 89 многоквартирных домов по 92 проектам межевания территорий общей площадью 400 гектаров. После постановки участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению: например, разместить на них парковку, спортивную площадку или место выгула домашних питомцев", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По данным департамента городского имущества, практически вся территория многоквартирной застройки в столице уже отмежевана: с 2019 года было разработано 1,1 тысячи проектов межевания территории жилых кварталов общей площадью свыше 8,5 тысячи гектаров, на которых находится 3,6 тысячи многоквартирных домов.
Межевание территории под многоквартирными домами является первым этапом в процессе оформления общей долевой собственности. Ранее такие мероприятия проводились по заявкам жителей и за их счет, а с августа 2019 года город взял эту деятельность на себя.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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