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"Известия": в России могут ввести сертификат на покупку первой машины
"Известия": в России могут ввести сертификат на покупку первой машины - РИА Новости, 22.05.2023
"Известия": в России могут ввести сертификат на покупку первой машины
ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о семейном сертификате на покупку машины отечественного производства, сообщают "Известия". РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:59
2023-05-22T08:59
2023-05-22T08:59
общество
авто
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о семейном сертификате на покупку машины отечественного производства, сообщают "Известия"."Воспользоваться им смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит миллион рублей, в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома. При этом продать ее они смогут только по истечении пяти лет", - пишет издание.Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что эта мера станет дополнительной помощью молодым семьям, особенно с учетом серьезного демографического кризиса в стране.На сегодняшний день в России действует программа "Семейный автомобиль", по которой государство предоставляет субссидии на первый взнос по автокредиту в размере 20% от стоимости машины. Программа распространяется на машины LADA, "УАЗ", Haval Jolion и др.
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общество, авто, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Общество, Авто, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
"Известия": в России могут ввести сертификат на покупку первой машины
"Известия": ЛДПР предложила ввести в России семейный сертификат на покупку первой машины
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о семейном сертификате на покупку машины отечественного производства, сообщают "Известия
".
"Воспользоваться им смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит миллион рублей, в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома. При этом продать ее они смогут только по истечении пяти лет", - пишет издание.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что эта мера станет дополнительной помощью молодым семьям, особенно с учетом серьезного демографического кризиса в стране.
На сегодняшний день в России действует программа "Семейный автомобиль", по которой государство предоставляет субссидии на первый взнос по автокредиту в размере 20% от стоимости машины. Программа распространяется на машины LADA, "УАЗ", Haval Jolion и др.
УАЗ не видит существенных рисков для бизнеса из-за санкций ЕС