https://ria.ru/20230522/mashina-1873320403.html

"Известия": в России могут ввести сертификат на покупку первой машины

"Известия": в России могут ввести сертификат на покупку первой машины - РИА Новости, 22.05.2023

"Известия": в России могут ввести сертификат на покупку первой машины

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о семейном сертификате на покупку машины отечественного производства, сообщают "Известия". РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:59

2023-05-22T08:59

2023-05-22T08:59

общество

авто

россия

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о семейном сертификате на покупку машины отечественного производства, сообщают "Известия"."Воспользоваться им смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит миллион рублей, в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома. При этом продать ее они смогут только по истечении пяти лет", - пишет издание.Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что эта мера станет дополнительной помощью молодым семьям, особенно с учетом серьезного демографического кризиса в стране.На сегодняшний день в России действует программа "Семейный автомобиль", по которой государство предоставляет субссидии на первый взнос по автокредиту в размере 20% от стоимости машины. Программа распространяется на машины LADA, "УАЗ", Haval Jolion и др.

https://ria.ru/20220603/uaz-1792979532.html

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общество, авто, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, ульяновский автомобильный завод (уаз)