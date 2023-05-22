https://ria.ru/20230522/lukashenko-1873415253.html

Путин проведет встречу с Лукашенко

Путин проведет встречу с Лукашенко - РИА Новости, 22.05.2023

Путин проведет встречу с Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы России Владимира Путина в среду в Москве. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:06

2023-05-22T14:06

2023-05-22T15:51

москва

политика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы России Владимира Путина в среду в Москве.Ранее Лукашенко сообщил, что в среду в Москве планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях."Да, я могу подтвердить, действительно, поскольку намечается мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков