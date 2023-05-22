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Путин проведет встречу с Лукашенко - РИА Новости, 22.05.2023
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14:06 22.05.2023 (обновлено: 15:51 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/lukashenko-1873415253.html
Путин проведет встречу с Лукашенко
Путин проведет встречу с Лукашенко - РИА Новости, 22.05.2023
Путин проведет встречу с Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы России Владимира Путина в среду в Москве. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:06
2023-05-22T15:51
москва
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы России Владимира Путина в среду в Москве.Ранее Лукашенко сообщил, что в среду в Москве планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях."Да, я могу подтвердить, действительно, поскольку намечается мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
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москва, политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков
Москва, Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с Лукашенко

Пресс-секретарь Песков подтвердил, что Путин встретится с Лукашенко 24 мая в Москве

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы России Владимира Путина в среду в Москве.
Ранее Лукашенко сообщил, что в среду в Москве планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях.
"Да, я могу подтвердить, действительно, поскольку намечается мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться", - сказал Песков журналистам.
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МоскваПолитикаРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
 
 
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