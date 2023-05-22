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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая - РИА Новости, 22.05.2023
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11:29 22.05.2023 (обновлено: 13:15 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/lukashenko-1873364173.html
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая - РИА Новости, 22.05.2023
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая
Александр Лукашенко планирует в среду встретиться в Москве с Владимиром Путиным, сообщается на сайте президента Белоруссии. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:29
2023-05-22T13:15
владимир путин
александр лукашенко
политика
россия
белоруссия
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Александр Лукашенко планирует в среду встретиться в Москве с Владимиром Путиным, сообщается на сайте президента Белоруссии.Он отметил, что "мало верит" докладам правительства, в которых говорится об отсутствии проблем в отношениях с Россией."Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", — отметил белорусский президент.Лукашенко принял посла республики в России Дмитрия Крутого с докладом по вопросам двустороннего сотрудничества.
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
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владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Россия, Белоруссия
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Лукашенко планирует 24 мая обсудить с Путиным в Москве нерешенные проблемы двух стран

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Александр Лукашенко планирует в среду встретиться в Москве с Владимиром Путиным, сообщается на сайте президента Белоруссии.
Он отметил, что "мало верит" докладам правительства, в которых говорится об отсутствии проблем в отношениях с Россией.
"Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", — отметил белорусский президент.
Лукашенко принял посла республики в России Дмитрия Крутого с докладом по вопросам двустороннего сотрудничества.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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