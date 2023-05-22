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В Краснодарском крае ищут вандалов, поглумившихся над памятником Ленину - РИА Новости, 22.05.2023
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19:34 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/lenin-1873489615.html
В Краснодарском крае ищут вандалов, поглумившихся над памятником Ленину
В Краснодарском крае ищут вандалов, поглумившихся над памятником Ленину - РИА Новости, 22.05.2023
В Краснодарском крае ищут вандалов, поглумившихся над памятником Ленину
Полиция Краснодарского края ищет вандалов, которые осквернили памятник Владимиру Ленину, надев на него маску клоуна и приделав табличку с надписью "Убийца... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:34
2023-05-22T19:34
происшествия
краснодарский край
успенский район
владимир ленин (владимир ульянов)
россия
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КРАСНОДАР, 22 мая – РИА Новости. Полиция Краснодарского края ищет вандалов, которые осквернили памятник Владимиру Ленину, надев на него маску клоуна и приделав табличку с надписью "Убийца русского народа" в селе Успенское, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. В телеграм-канале Kub Mash появилась фотография, где видно, как на голове памятника Владимиру Ленина надета маска клоуна, а на ногу скульптуры приделана табличка с надписью "Убийца русского народа". "По данному факту в ОМВД по Успенскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся специальные мероприятия направленные на установление злоумышленника", - сказано в релизе ведомства. Как уточнили РИА Новости в полиции, это произошло в ночь с пятницы на субботу в селе Успенское одноименного района Краснодарского края.
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происшествия, краснодарский край, успенский район, владимир ленин (владимир ульянов), россия
Происшествия, Краснодарский край, Успенский район, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Россия
В Краснодарском крае ищут вандалов, поглумившихся над памятником Ленину

В Краснодарском крае полиция ищет вандалов, которые надели на памятник Ленину маску клоуна

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБюсты видных политических деятелей
Бюсты видных политических деятелей - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Бюсты видных политических деятелей. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 мая – РИА Новости. Полиция Краснодарского края ищет вандалов, которые осквернили памятник Владимиру Ленину, надев на него маску клоуна и приделав табличку с надписью "Убийца русского народа" в селе Успенское, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
В телеграм-канале Kub Mash появилась фотография, где видно, как на голове памятника Владимиру Ленина надета маска клоуна, а на ногу скульптуры приделана табличка с надписью "Убийца русского народа".
"По данному факту в ОМВД по Успенскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся специальные мероприятия направленные на установление злоумышленника", - сказано в релизе ведомства.
Как уточнили РИА Новости в полиции, это произошло в ночь с пятницы на субботу в селе Успенское одноименного района Краснодарского края.
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ПроисшествияКраснодарский крайУспенский районВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Россия
 
 
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