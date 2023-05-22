https://ria.ru/20230522/lenin-1873489615.html

В Краснодарском крае ищут вандалов, поглумившихся над памятником Ленину

В Краснодарском крае ищут вандалов, поглумившихся над памятником Ленину - РИА Новости, 22.05.2023

В Краснодарском крае ищут вандалов, поглумившихся над памятником Ленину

Полиция Краснодарского края ищет вандалов, которые осквернили памятник Владимиру Ленину, надев на него маску клоуна и приделав табличку с надписью "Убийца... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:34

2023-05-22T19:34

2023-05-22T19:34

происшествия

краснодарский край

успенский район

владимир ленин (владимир ульянов)

россия

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КРАСНОДАР, 22 мая – РИА Новости. Полиция Краснодарского края ищет вандалов, которые осквернили памятник Владимиру Ленину, надев на него маску клоуна и приделав табличку с надписью "Убийца русского народа" в селе Успенское, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. В телеграм-канале Kub Mash появилась фотография, где видно, как на голове памятника Владимиру Ленина надета маска клоуна, а на ногу скульптуры приделана табличка с надписью "Убийца русского народа". "По данному факту в ОМВД по Успенскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся специальные мероприятия направленные на установление злоумышленника", - сказано в релизе ведомства. Как уточнили РИА Новости в полиции, это произошло в ночь с пятницы на субботу в селе Успенское одноименного района Краснодарского края.

https://ria.ru/20220823/gimn-1811704967.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, успенский район, владимир ленин (владимир ульянов), россия