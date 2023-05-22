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Необычный памятник Александру Невскому освятили в Старой Ладоге
Необычный памятник Александру Невскому освятили в Старой Ладоге - РИА Новости, 22.05.2023
Необычный памятник Александру Невскому освятили в Старой Ладоге
Крестный ход с освящением памятника святому благоверному князю Александру Невскому (в схиме Алексею) состоялся в Староладожском Никольском мужском монастыре в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:34
2023-05-22T12:34
2023-05-22T12:42
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СТАРАЯ ЛАДОГА, 22 мая — РИА Новости. Крестный ход с освящением памятника святому благоверному князю Александру Невскому (в схиме Алексею) состоялся в Староладожском Никольском мужском монастыре в понедельник.Памятник, где князь Александр предстает в образе человека в монашеском облачении с четками в руках, выполнен скульптором Дмитрием Княцкиным в виде бюста из искусственного камня на постаменте из выборгского черного гранита."Мы долго думали над образом. Конечно, я не видел святого князя на территории монастыря как военачальника в доспехах и с оружием. Однажды я зашел в часовню Тихвинской Божией Матери и увидел там две иконы, которые нам когда-то подарили иконописцы из Пскова. На одной изображен святой князь Александр в монашеском одеянии, а на другой – Дмитрий Иванович Донской. Эти иконы вдохновили нас на создание князя в образе монаха", – объяснил игумен Филарет выбор скульптурного решения.Игумен напомнил, что со времени появления первых икон с изображением Александра Невского в XVI веке до указа Синода от 15 июня 1724 года в России было принято изображать князя, останки которого были первоначально погребены 760 лет назад в Богородице-Рождественском монастыре во Владимире, именно в образе монаха.Появление в руках Невского четок игумен Староладожского монастыря объяснил символическими задачами.Причиной установки в монашеской обители памятника благоверному князю игумен Филарет (Пряшников) назвал чувство исторической благодарности: по местному преданию, монастырь был основан по указанию князя в 1241 году у стен Никольского собора XII века как место вечного поминовения русских воинов.Установка памятника совпала с принятием решения о передаче раки (гробницы) святого благоверного князя Александра Невского из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру.
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СТАРАЯ ЛАДОГА, 22 мая — РИА Новости. Крестный ход с освящением памятника святому благоверному князю Александру Невскому (в схиме Алексею) состоялся в Староладожском Никольском мужском монастыре в понедельник.
Памятник, где князь Александр предстает в образе человека в монашеском облачении с четками в руках, выполнен скульптором Дмитрием Княцкиным в виде бюста из искусственного камня на постаменте из выборгского черного гранита.
"Мы долго думали над образом. Конечно, я не видел святого князя на территории монастыря как военачальника в доспехах и с оружием. Однажды я зашел в часовню Тихвинской Божией Матери и увидел там две иконы, которые нам когда-то подарили иконописцы из Пскова. На одной изображен святой князь Александр в монашеском одеянии, а на другой – Дмитрий Иванович Донской. Эти иконы вдохновили нас на создание князя в образе монаха", – объяснил игумен Филарет выбор скульптурного решения.
Игумен напомнил, что со времени появления первых икон с изображением Александра Невского в XVI веке до указа Синода от 15 июня 1724 года в России было принято изображать князя, останки которого были первоначально погребены 760 лет назад в Богородице-Рождественском монастыре во Владимире, именно в образе монаха.
Появление в руках Невского четок игумен Староладожского монастыря объяснил символическими задачами.
«
"Несмотря на то что он ушел из этого мира в мир иной, он продолжает за нас молиться. Александр Невский был чрезвычайно религиозный человек, он был очень верующий, и в конце жизни он принимает монашество. И эти четки, что мы дали ему в руки, показывают, что он и сейчас остается молитвенником за землю русскую", – рассказал Филарет.
Игумен Филарет (Пряшников)
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Освящение памятника святому благоверному князю Александру Невскому в Староладожском Никольском мужском монастыре
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Игумен Филарет (Пряшников)
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Освящение памятника святому благоверному князю Александру Невскому в Староладожском Никольском мужском монастыре
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Причиной установки в монашеской обители памятника благоверному князю игумен Филарет (Пряшников) назвал чувство исторической благодарности: по местному преданию, монастырь был основан по указанию князя в 1241 году у стен Никольского собора XII века как место вечного поминовения русских воинов.
Установка памятника совпала с принятием решения о передаче раки (гробницы) святого благоверного князя Александра Невского из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру.