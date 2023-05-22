https://ria.ru/20230522/kurs-1873449596.html

Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,94 рубля

Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,94 рубля - РИА Новости, 22.05.2023

Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,94 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,86 копейки - до 79,9379 рубля, курс юаня снизился на 1,61 копейки, до 11,3499... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:23

2023-05-22T16:23

2023-05-22T16:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,86 копейки - до 79,9379 рубля, курс юаня снизился на 1,61 копейки, до 11,3499 рубля, курс евро вырос на 21,93 копейки, до 86,4963 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа