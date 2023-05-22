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Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,94 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,94 рубля - РИА Новости, 22.05.2023
Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,94 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,86 копейки - до 79,9379 рубля, курс юаня снизился на 1,61 копейки, до 11,3499... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:23
2023-05-22T16:23
2023-05-22T16:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,86 копейки - до 79,9379 рубля, курс юаня снизился на 1,61 копейки, до 11,3499 рубля, курс евро вырос на 21,93 копейки, до 86,4963 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,94 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 79,94 рубля, юаня — 11,35 рубля