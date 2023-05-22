https://ria.ru/20230522/kucherenko-1873441046.html

Прощание с Петром Кучеренко пройдет 24 мая

Прощание с Петром Кучеренко пройдет 24 мая - РИА Новости, 22.05.2023

Прощание с Петром Кучеренко пройдет 24 мая

Прощание с замглавы Минобрнауки России, мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко состоится 24 мая в 11.00 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, в 13.00 -... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:49

2023-05-22T15:49

2023-05-22T15:49

общество

россия

куба

дудинка

петр кучеренко

рудн

диана гурцкая

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873203611_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_214fb7fab9ca9c8ce4803d542ac5554d.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Прощание с замглавы Минобрнауки России, мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко состоится 24 мая в 11.00 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, в 13.00 - похороны на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте министерства. Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался в воскресенье 20 мая в возрасте 46 лет, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. "Прощание состоится в среду, 24 мая 2023 года, в 11.00 - официальная церемония панихиды в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, в 13.00 - похороны на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении. Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в 2001 году окончил Российский университет дружбы народов, в 2011 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, в 2018 году ему было присвоено звание профессор, напомнили в министерстве. В Минобрнауки также подчеркнули, что Кучеренко работал в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, возглавлял кафедру судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности РУДН, за время работы он был удостоен почетных наград, в том числе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кучеренко был талантливым руководителем, искренне преданным своему делу, неравнодушным человеком, который являлся примером отзывчивости, он пользовался огромным авторитетом и уважением у коллег, все знали его как открытого, дружелюбного, искреннего человека, его отличало внимательное отношение к людям и исключительная чуткость, он всегда помогал, чем мог, и личным примером показывал важность доброты, нравственности и заботы о других, был прекрасным семьянином, любящим и любимым мужем и отцом, отметили в Минобрнауки. "Весь коллектив министерства науки и высшего образования Российской Федерации скорбит и выражает свои соболезнования родным и близким покойного Петра Александровича Кучеренко. Память о хорошем руководителе, квалифицированном специалисте и отзывчивом товарище останется навсегда", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20230521/kucherenko-1873213579.html

россия

куба

дудинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, куба, дудинка, петр кучеренко, рудн, диана гурцкая, совет федерации рф