https://ria.ru/20230522/krym-1873385067.html

Эксперт рассказал, о чем говорит заявление Салливана об ударах по Крыму

Эксперт рассказал, о чем говорит заявление Салливана об ударах по Крыму - РИА Новости, 22.05.2023

Эксперт рассказал, о чем говорит заявление Салливана об ударах по Крыму

Власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма становятся стороной конфликта на Украине, Вашингтон переходит на новый уровень... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:28

2023-05-22T12:28

2023-05-22T12:28

в мире

джейк салливан

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма становятся стороной конфликта на Украине, Вашингтон переходит на новый уровень конфронтации с Москвой, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя заявление Джейка Салливана. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не возражает против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, назвав при этом полуостров "территорией Украины". Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя в понедельник заявления США о возможных ударах Киева по Крыму, сказал, что Россия найдет способ, как не допустить этого. Эксперт добавил, что высказывание Салливана отражает не только его личную позицию, но и всей администрации Белого дома. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230522/krym-1873310879.html

https://ria.ru/20230522/vashington-1873355893.html

сша

россия

республика крым

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в мире, джейк салливан, сша, россия, республика крым