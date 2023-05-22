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Эксперт рассказал, о чем говорит заявление Салливана об ударах по Крыму - РИА Новости, 22.05.2023
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12:28 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/krym-1873385067.html
Эксперт рассказал, о чем говорит заявление Салливана об ударах по Крыму
Эксперт рассказал, о чем говорит заявление Салливана об ударах по Крыму - РИА Новости, 22.05.2023
Эксперт рассказал, о чем говорит заявление Салливана об ударах по Крыму
Власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма становятся стороной конфликта на Украине, Вашингтон переходит на новый уровень... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:28
2023-05-22T12:28
в мире
джейк салливан
сша
россия
республика крым
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма становятся стороной конфликта на Украине, Вашингтон переходит на новый уровень конфронтации с Москвой, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя заявление Джейка Салливана. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не возражает против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, назвав при этом полуостров "территорией Украины". Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя в понедельник заявления США о возможных ударах Киева по Крыму, сказал, что Россия найдет способ, как не допустить этого. Эксперт добавил, что высказывание Салливана отражает не только его личную позицию, но и всей администрации Белого дома. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230522/krym-1873310879.html
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сша
россия
республика крым
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в мире, джейк салливан, сша, россия, республика крым
В мире, Джейк Салливан, США, Россия, Республика Крым
Эксперт рассказал, о чем говорит заявление Салливана об ударах по Крыму

Эксперт Гусев: заявление Салливана об ударах по Крыму говорит о новом уровне конфронтации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма становятся стороной конфликта на Украине, Вашингтон переходит на новый уровень конфронтации с Москвой, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя заявление Джейка Салливана.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не возражает против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, назвав при этом полуостров "территорией Украины".
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Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя в понедельник заявления США о возможных ударах Киева по Крыму, сказал, что Россия найдет способ, как не допустить этого.
«
"Подобного рода высказывания фактически говорят о том, что США стали стороной конфликта на Украине. Это абсолютно новый уровень конфронтации. Если раньше в американской администрации говорили, что США не поддерживают удары по территории РФ, то сейчас заявляют прямо обратное, развязывая руки Зеленскому и его хунте по нанесению ракетно-бомбовых ударов", - сказал Гусев.
Эксперт добавил, что высказывание Салливана отражает не только его личную позицию, но и всей администрации Белого дома.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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