Эксперт рассказал, о чем говорит заявление Салливана об ударах по Крыму
Эксперт Гусев: заявление Салливана об ударах по Крыму говорит о новом уровне конфронтации
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма становятся стороной конфликта на Украине, Вашингтон переходит на новый уровень конфронтации с Москвой, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, комментируя заявление Джейка Салливана.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не возражает против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, назвав при этом полуостров "территорией Украины".
Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя в понедельник заявления США о возможных ударах Киева по Крыму, сказал, что Россия найдет способ, как не допустить этого.
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"Подобного рода высказывания фактически говорят о том, что США стали стороной конфликта на Украине. Это абсолютно новый уровень конфронтации. Если раньше в американской администрации говорили, что США не поддерживают удары по территории РФ, то сейчас заявляют прямо обратное, развязывая руки Зеленскому и его хунте по нанесению ракетно-бомбовых ударов", - сказал Гусев.
Эксперт добавил, что высказывание Салливана отражает не только его личную позицию, но и всей администрации Белого дома.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".