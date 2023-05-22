https://ria.ru/20230522/krym-1873330266.html
В МИД прокомментировали угрозы ударов по Крыму
В МИД прокомментировали угрозы ударов по Крыму - РИА Новости, 22.05.2023
В МИД прокомментировали угрозы ударов по Крыму
Крым - часть РФ, Россия найдет, как не допустить этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление Джейка Салливана. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:51
2023-05-22T09:51
2023-05-22T10:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крым - часть РФ, Россия найдет, как не допустить этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление Джейка Салливана.В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Безопасность
В МИД прокомментировали угрозы ударов по Крыму
Рябков: Россия найдет способ не допустить реализации угроз возможных ударов по Крыму
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крым - часть РФ, Россия найдет, как не допустить этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление Джейка Салливана.
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"Мы найдем способ, как не допустить реализации подобных угроз. Территориальная целостность РФ, как и ее безопасность, будет надежно обеспечена", - подчеркнул замминистра.
В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украине разрешили бить вглубь России