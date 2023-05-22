https://ria.ru/20230522/krym-1873327489.html

Рябков прокомментировал заявление Салливана об ударах по Крыму

Рябков прокомментировал заявление Салливана об ударах по Крыму - РИА Новости, 22.05.2023

Рябков прокомментировал заявление Салливана об ударах по Крыму

Крым - часть РФ, угрозы США об ударах безответственны, Россия найдет, как не допустить этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:44

2023-05-22T09:44

2023-05-22T10:00

в мире

сша

республика крым

джейк салливан

сергей рябков

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крым - часть РФ, угрозы США об ударах безответственны, Россия найдет, как не допустить этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230522/krym-1873310879.html

сша

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в мире, сша, республика крым, джейк салливан, сергей рябков