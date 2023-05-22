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Рябков прокомментировал заявление Салливана об ударах по Крыму - РИА Новости, 22.05.2023
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09:44 22.05.2023 (обновлено: 10:00 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/krym-1873327489.html
Рябков прокомментировал заявление Салливана об ударах по Крыму
Рябков прокомментировал заявление Салливана об ударах по Крыму - РИА Новости, 22.05.2023
Рябков прокомментировал заявление Салливана об ударах по Крыму
Крым - часть РФ, угрозы США об ударах безответственны, Россия найдет, как не допустить этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:44
2023-05-22T10:00
в мире
сша
республика крым
джейк салливан
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крым - часть РФ, угрозы США об ударах безответственны, Россия найдет, как не допустить этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, сша, республика крым, джейк салливан, сергей рябков
В мире, США, Республика Крым, Джейк Салливан, Сергей Рябков
Рябков прокомментировал заявление Салливана об ударах по Крыму

Замминистра Рябков назвал угрозы США нанести удар по Крыму безответственными

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крым - часть РФ, угрозы США об ударах безответственны, Россия найдет, как не допустить этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
«
"Крым - неотъемлемая часть РФ, и попытки представить дело по-другому, угрожать - это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона", - сказал Рябков журналистам.
В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Постпред Крыма заявил, что США одобрили развязывание ядерной войны
06:32
 
В миреСШАРеспублика КрымДжейк СалливанСергей Рябков
 
 
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