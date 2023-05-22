https://ria.ru/20230522/krym-1873310879.html

Постпред Крыма заявил, что США одобрили развязывание ядерной войны

Постпред Крыма заявил, что США одобрили развязывание ядерной войны - РИА Новости, 22.05.2023

Постпред Крыма заявил, что США одобрили развязывание ядерной войны

Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что власти США своим согласием на применение американской... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T06:32

2023-05-22T06:32

2023-05-22T07:32

специальная военная операция на украине

россия

польша

севастополь

джейк салливан

георгий мурадов

джо байден

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687230_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_1d8c07dd7f8d62ecf31fd59de3351016.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма "одобрили развязывание ядерной войны". В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает. "По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны. Ситуация проста как дважды два, если Салливан вообще способен делать простейшие политические вычисления", - сказал Мурадов РИА Новости. Он напомнил, что в Севастополе уже 240 лет располагается главный южный стратегический бастион России - Черноморский флот, при котором находится и жизненно важная для страны флотская авиация. "Посягательство на одну из основ стратегической безопасности России законодательно обязывает нашу страну применить все имеющиеся средства для недопущения ее подрыва. Значит, для гарантированного предотвращения этой жизненной угрозы неизбежно придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений. А это, главным образом, аэродромы Польши и, возможно, Румынии", - сказал Мурадов. По его словам, Россия будет вынуждена ответить на поставки американских боевых самолетов Украине. "Обычных вооружений для уничтожения аэродромов переброски натовских самолетов тоже явно недостаточно. Так что действия России вполне прогнозируемы. Иначе жизненную угрозу для страны не предотвратить. Такая вот железная логика", - подчеркнул постпред. По его мнению, судьба Польши или Румынии не особо интересует Вашингтон. "Ведь именно такую участь им готовили, втаскивая в западный военный блок. Так что на первом этапе катастрофа ждет, прежде всего, Восточную Европу. А дальше посмотрим... Можно надеяться, что исторический пример Карибского кризиса остудит натовские горячие головы, да и аналитики что-то подскажут. Но может и нет, ведь на Западе историю уже переписали, она там никого ничему не учит", - заключил он.

https://ria.ru/20230522/posol-1873304431.html

https://ria.ru/20230521/strakh-1873298094.html

россия

польша

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, севастополь, джейк салливан, георгий мурадов, джо байден, f-16, республика крым, политика