Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
12:59 22.05.2023 (обновлено: 13:00 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/kredit-1873394697.html
Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение
Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение - РИА Новости, 22.05.2023
Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует оставшуюся сумму от 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение, говорится на его... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:59
2023-05-22T13:00
союзное государство
россия
белоруссия
александр лукашенко
экономика
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует оставшуюся сумму от 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение, говорится на его сайте.Лукашенко в понедельник принял посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого с докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Глава республики поинтересовался конкретными результатами реализации союзных программ. "Готовы были выделять средства - кредитные ресурсы для того, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода американцев и Запада в целом, других недружественных стран с наших рынков. Типа микроэлектроники", - добавил белорусский лидер. Белорусский лидер обозначил в качестве главных вопросов состояние торгово-экономического сотрудничества, развитие взаимодействия с регионами России, реализация союзных программ и вопросы логистики для поставки за рубеж белорусских товаров. Еще одной темой стал предстоящий на неделе в Москве Евразийский экономический форум. Президент Белоруссии поинтересовался у своего посла относительно возможных препятствий в развитии белорусско-российской торговли. "Всегда мы натыкались на какие-то барьеры, препятствия и прочее. В этом плане что изменилось? Ясно, что изменилось. Но вам свежим глазом, находясь в этом "котле", виднее. И вы сможете просто перечислить те направления, которые изменились. В лучшую, худшую сторону и так далее", - сказал Лукашенко. Также глава республики уточнил, все ли решено с белорусской стороны, есть ли какие-то вопросы к президентам и правительствам. "Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - заявил белорусский лидер.
https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873375672.html
https://ria.ru/20230522/avtoperevozki-1873393120.html
https://ria.ru/20230512/aviastroenie-1871314316.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика, Союзное государство
Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение

Лукашенко ждет, что Россия докредитует сумму на импортозамещение до 1,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует оставшуюся сумму от 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение, говорится на его сайте.
Лукашенко в понедельник принял посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого с докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Глава республики поинтересовался конкретными результатами реализации союзных программ.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко
Вчера, 11:57
«
"Много об этом говорим. Но больше меня интересуют здесь конкретные программы. Как мы их называли, импортозамещения и так далее. Помните, до 1,5 миллиарда долларов Россия готова была. И я уверен, и сейчас они не отказываются, если где-то недокредитовали до этой суммы", - цитирует слова Лукашенко его сайт.
"Готовы были выделять средства - кредитные ресурсы для того, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода американцев и Запада в целом, других недружественных стран с наших рынков. Типа микроэлектроники", - добавил белорусский лидер.
Белорусский лидер обозначил в качестве главных вопросов состояние торгово-экономического сотрудничества, развитие взаимодействия с регионами России, реализация союзных программ и вопросы логистики для поставки за рубеж белорусских товаров. Еще одной темой стал предстоящий на неделе в Москве Евразийский экономический форум.
Грузовые автомобили в зоне таможенного контроля - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Белоруссия введет безразрешительную систему автоперевозок через Россию
Вчера, 12:54
«
"Я знаю цифры, знаю, что и товарооборот увеличился, и на положительное сальдо наконец-то мы вышли. То есть торговля сбалансирована. Меня интересуют динамика, тенденции", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии поинтересовался у своего посла относительно возможных препятствий в развитии белорусско-российской торговли. "Всегда мы натыкались на какие-то барьеры, препятствия и прочее. В этом плане что изменилось? Ясно, что изменилось. Но вам свежим глазом, находясь в этом "котле", виднее. И вы сможете просто перечислить те направления, которые изменились. В лучшую, худшую сторону и так далее", - сказал Лукашенко.
Также глава республики уточнил, все ли решено с белорусской стороны, есть ли какие-то вопросы к президентам и правительствам. "Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - заявил белорусский лидер.
Рабочие в сборочном цехе авиационного завода - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в авиастроении
12 мая, 14:51
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоЭкономикаСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала