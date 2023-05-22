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Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение
Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение - РИА Новости, 22.05.2023
Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует оставшуюся сумму от 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение, говорится на его... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:59
2023-05-22T12:59
2023-05-22T13:00
союзное государство
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белоруссия
александр лукашенко
экономика
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует оставшуюся сумму от 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение, говорится на его сайте.Лукашенко в понедельник принял посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого с докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Глава республики поинтересовался конкретными результатами реализации союзных программ. "Готовы были выделять средства - кредитные ресурсы для того, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода американцев и Запада в целом, других недружественных стран с наших рынков. Типа микроэлектроники", - добавил белорусский лидер. Белорусский лидер обозначил в качестве главных вопросов состояние торгово-экономического сотрудничества, развитие взаимодействия с регионами России, реализация союзных программ и вопросы логистики для поставки за рубеж белорусских товаров. Еще одной темой стал предстоящий на неделе в Москве Евразийский экономический форум. Президент Белоруссии поинтересовался у своего посла относительно возможных препятствий в развитии белорусско-российской торговли. "Всегда мы натыкались на какие-то барьеры, препятствия и прочее. В этом плане что изменилось? Ясно, что изменилось. Но вам свежим глазом, находясь в этом "котле", виднее. И вы сможете просто перечислить те направления, которые изменились. В лучшую, худшую сторону и так далее", - сказал Лукашенко. Также глава республики уточнил, все ли решено с белорусской стороны, есть ли какие-то вопросы к президентам и правительствам. "Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - заявил белорусский лидер.
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https://ria.ru/20230522/avtoperevozki-1873393120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика, Союзное государство
Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение
Лукашенко ждет, что Россия докредитует сумму на импортозамещение до 1,5 миллиарда долларов
МИНСК, 22 мая – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует оставшуюся сумму от 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение, говорится на его сайте
.
Лукашенко в понедельник принял посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого с докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Глава республики поинтересовался конкретными результатами реализации союзных программ.
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«
"Много об этом говорим. Но больше меня интересуют здесь конкретные программы. Как мы их называли, импортозамещения и так далее. Помните, до 1,5 миллиарда долларов Россия готова была. И я уверен, и сейчас они не отказываются, если где-то недокредитовали до этой суммы", - цитирует слова Лукашенко его сайт.
"Готовы были выделять средства - кредитные ресурсы для того, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода американцев и Запада в целом, других недружественных стран с наших рынков. Типа микроэлектроники", - добавил белорусский лидер.
Белорусский лидер обозначил в качестве главных вопросов состояние торгово-экономического сотрудничества, развитие взаимодействия с регионами России, реализация союзных программ и вопросы логистики для поставки за рубеж белорусских товаров. Еще одной темой стал предстоящий на неделе в Москве Евразийский экономический форум.
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«
"Я знаю цифры, знаю, что и товарооборот увеличился, и на положительное сальдо наконец-то мы вышли. То есть торговля сбалансирована. Меня интересуют динамика, тенденции", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии поинтересовался у своего посла относительно возможных препятствий в развитии белорусско-российской торговли. "Всегда мы натыкались на какие-то барьеры, препятствия и прочее. В этом плане что изменилось? Ясно, что изменилось. Но вам свежим глазом, находясь в этом "котле", виднее. И вы сможете просто перечислить те направления, которые изменились. В лучшую, худшую сторону и так далее", - сказал Лукашенко.
Также глава республики уточнил, все ли решено с белорусской стороны, есть ли какие-то вопросы к президентам и правительствам. "Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - заявил белорусский лидер.
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