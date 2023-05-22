https://ria.ru/20230522/kredit-1873394697.html

Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение

Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение - РИА Новости, 22.05.2023

Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует остаток на импортозамещение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует оставшуюся сумму от 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение, говорится на его... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:59

2023-05-22T12:59

2023-05-22T13:00

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белоруссия

александр лукашенко

экономика

союзное государство

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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия докредитует оставшуюся сумму от 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение, говорится на его сайте.Лукашенко в понедельник принял посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого с докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Глава республики поинтересовался конкретными результатами реализации союзных программ. "Готовы были выделять средства - кредитные ресурсы для того, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода американцев и Запада в целом, других недружественных стран с наших рынков. Типа микроэлектроники", - добавил белорусский лидер. Белорусский лидер обозначил в качестве главных вопросов состояние торгово-экономического сотрудничества, развитие взаимодействия с регионами России, реализация союзных программ и вопросы логистики для поставки за рубеж белорусских товаров. Еще одной темой стал предстоящий на неделе в Москве Евразийский экономический форум. Президент Белоруссии поинтересовался у своего посла относительно возможных препятствий в развитии белорусско-российской торговли. "Всегда мы натыкались на какие-то барьеры, препятствия и прочее. В этом плане что изменилось? Ясно, что изменилось. Но вам свежим глазом, находясь в этом "котле", виднее. И вы сможете просто перечислить те направления, которые изменились. В лучшую, худшую сторону и так далее", - сказал Лукашенко. Также глава республики уточнил, все ли решено с белорусской стороны, есть ли какие-то вопросы к президентам и правительствам. "Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - заявил белорусский лидер.

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https://ria.ru/20230522/avtoperevozki-1873393120.html

https://ria.ru/20230512/aviastroenie-1871314316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика, союзное государство