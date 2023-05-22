https://ria.ru/20230522/korruptsiya-1873396805.html
Минздрав рассказал о коррупции среди мировых фармацевтических гигантов
Минздрав рассказал о коррупции среди мировых фармацевтических гигантов - РИА Новости, 22.05.2023
Минздрав рассказал о коррупции среди мировых фармацевтических гигантов
Вокруг мировых фармацевтических гигантов вскрываются факты масштабной коррупции, связанные со стремлением ограничить рынок лекарств и лишить население ряда... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:05
2023-05-22T13:05
2023-05-22T13:05
россия
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Вокруг мировых фармацевтических гигантов вскрываются факты масштабной коррупции, связанные со стремлением ограничить рынок лекарств и лишить население ряда стран возможности доступа к новейшим препаратам по доступным ценам, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Не можем не обратить внимание и на вскрывающиеся факты масштабной коррупции вокруг фармацевтических гигантов, связанных в том числе со стремлением ограничить рынок лекарственных средств, превратив его в элитарный клуб, лишив население стран возможности доступа к новейшим лекарственным препаратам по приемлемым ценам", - сказал Глаголев в ходе 76 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по принципам солидарности, равноправия и уважения международного права.
https://ria.ru/20230516/reklama-1872255346.html
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россия
Минздрав рассказал о коррупции среди мировых фармацевтических гигантов
Минздрав: вокруг мировых фармацевтических гигантов вскрываются факты масштабной коррупции
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Вокруг мировых фармацевтических гигантов вскрываются факты масштабной коррупции, связанные со стремлением ограничить рынок лекарств и лишить население ряда стран возможности доступа к новейшим препаратам по доступным ценам, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Не можем не обратить внимание и на вскрывающиеся факты масштабной коррупции вокруг фармацевтических гигантов, связанных в том числе со стремлением ограничить рынок лекарственных средств, превратив его в элитарный клуб, лишив население стран возможности доступа к новейшим лекарственным препаратам по приемлемым ценам", - сказал Глаголев в ходе 76 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Он отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по принципам солидарности, равноправия и уважения международного права.
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