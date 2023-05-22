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Минздрав рассказал о коррупции среди мировых фармацевтических гигантов - РИА Новости, 22.05.2023
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13:05 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/korruptsiya-1873396805.html
Минздрав рассказал о коррупции среди мировых фармацевтических гигантов
Минздрав рассказал о коррупции среди мировых фармацевтических гигантов - РИА Новости, 22.05.2023
Минздрав рассказал о коррупции среди мировых фармацевтических гигантов
Вокруг мировых фармацевтических гигантов вскрываются факты масштабной коррупции, связанные со стремлением ограничить рынок лекарств и лишить население ряда... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:05
2023-05-22T13:05
россия
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Вокруг мировых фармацевтических гигантов вскрываются факты масштабной коррупции, связанные со стремлением ограничить рынок лекарств и лишить население ряда стран возможности доступа к новейшим препаратам по доступным ценам, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Не можем не обратить внимание и на вскрывающиеся факты масштабной коррупции вокруг фармацевтических гигантов, связанных в том числе со стремлением ограничить рынок лекарственных средств, превратив его в элитарный клуб, лишив население стран возможности доступа к новейшим лекарственным препаратам по приемлемым ценам", - сказал Глаголев в ходе 76 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по принципам солидарности, равноправия и уважения международного права.
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россия
Россия
Минздрав рассказал о коррупции среди мировых фармацевтических гигантов

Минздрав: вокруг мировых фармацевтических гигантов вскрываются факты масштабной коррупции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Вокруг мировых фармацевтических гигантов вскрываются факты масштабной коррупции, связанные со стремлением ограничить рынок лекарств и лишить население ряда стран возможности доступа к новейшим препаратам по доступным ценам, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Не можем не обратить внимание и на вскрывающиеся факты масштабной коррупции вокруг фармацевтических гигантов, связанных в том числе со стремлением ограничить рынок лекарственных средств, превратив его в элитарный клуб, лишив население стран возможности доступа к новейшим лекарственным препаратам по приемлемым ценам", - сказал Глаголев в ходе 76 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Он отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по принципам солидарности, равноправия и уважения международного права.
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