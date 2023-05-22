https://ria.ru/20230522/koran-1873461843.html

Сжегшего Коран жителя Волгограда доставили в суд для избрания наказания

Сжегшего Коран жителя Волгограда доставили в суд для избрания наказания - РИА Новости, 22.05.2023

Сжегшего Коран жителя Волгограда доставили в суд для избрания наказания

Жителя Волгограда, на которого завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих после сожжения им Корана, доставили в Центральный районный суд города для... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:14

2023-05-22T17:14

2023-05-22T18:12

происшествия

волгоград

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Жителя Волгограда, на которого завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих после сожжения им Корана, доставили в Центральный районный суд города для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости. Правоохранители в Волгограде задержали в субботу местного жителя за сожжение Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, подозреваемый Никита Журавель признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, оно передано в следственное управление СК России по Чеченской республике. Журавеля под конвоем доставили в Центральный райсуд Волгограда, который рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее заявил, что фигурант после вынесения приговора должен отбывать наказание в исправительном учреждении одного из российских регионов преимущественно с мусульманским населением. По его словам, "это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране".

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник 2023-05-22T17:14 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, видео