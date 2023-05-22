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Сжегшего Коран жителя Волгограда доставили в суд для избрания наказания - РИА Новости, 22.05.2023
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Религия
 
17:14 22.05.2023 (обновлено: 18:12 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/koran-1873461843.html
Сжегшего Коран жителя Волгограда доставили в суд для избрания наказания
Сжегшего Коран жителя Волгограда доставили в суд для избрания наказания - РИА Новости, 22.05.2023
Сжегшего Коран жителя Волгограда доставили в суд для избрания наказания
Жителя Волгограда, на которого завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих после сожжения им Корана, доставили в Центральный районный суд города для... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:14
2023-05-22T18:12
происшествия
волгоград
религия
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Жителя Волгограда, на которого завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих после сожжения им Корана, доставили в Центральный районный суд города для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости. Правоохранители в Волгограде задержали в субботу местного жителя за сожжение Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, подозреваемый Никита Журавель признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, оно передано в следственное управление СК России по Чеченской республике. Журавеля под конвоем доставили в Центральный райсуд Волгограда, который рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее заявил, что фигурант после вынесения приговора должен отбывать наказание в исправительном учреждении одного из российских регионов преимущественно с мусульманским населением. По его словам, "это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране".
волгоград
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4.7
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60
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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде
Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник
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РИА Новости
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происшествия, волгоград, видео
Происшествия, Волгоград, Религия
Сжегшего Коран жителя Волгограда доставили в суд для избрания наказания
ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Жителя Волгограда, на которого завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих после сожжения им Корана, доставили в Центральный районный суд города для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
2023-05-22T17:14
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Сжегшего Коран жителя Волгограда доставили в суд для избрания наказания

Сжегшего Коран жителя Волгограда Журавеля доставили в суд для избрания меры пресечения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Жителя Волгограда, на которого завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих после сожжения им Корана, доставили в Центральный районный суд города для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранители в Волгограде задержали в субботу местного жителя за сожжение Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, подозреваемый Никита Журавель признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, оно передано в следственное управление СК России по Чеченской республике.
Журавеля под конвоем доставили в Центральный райсуд Волгограда, который рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее заявил, что фигурант после вынесения приговора должен отбывать наказание в исправительном учреждении одного из российских регионов преимущественно с мусульманским населением. По его словам, "это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране".
 
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