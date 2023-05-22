https://ria.ru/20230522/kitay-1873384782.html
В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США
В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США - РИА Новости, 22.05.2023
В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США
Власти Великобритании должны сфокусироваться на собственных проблемах, а не танцевать под дудку США, заявило в понедельник посольство КНР в Лондоне. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:27
2023-05-22T12:27
2023-05-22T12:41
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риши сунак
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Великобритании должны сфокусироваться на собственных проблемах, а не танцевать под дудку США, заявило в понедельник посольство КНР в Лондоне. "Мы призываем британских политиков сфокусироваться на продолжительных политических, экономических и социальных проблемах в их собственной стране, а не танцевать под дудку США", - говорится в официальном заявлении на сайте посольства. "США и их вассалы" намеренно вмешиваются в дела других стран и провоцируют конфликты, а Китай решительно осуждает "поступающую со стороны Великобритании злонамеренную клевету, не опирающуюся на факты", добавили в диппредставительстве. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Хиросиме заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания.
https://ria.ru/20230521/bayden-1873229307.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, китай, сша, риши сунак, g7
В мире, Великобритания, Китай, США, Риши Сунак, G7
В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США
Посольство КНР в Лондоне призвало Великобританию перестать танцевать под дудку США