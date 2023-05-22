https://ria.ru/20230522/kitay-1873384782.html

В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США

В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США - РИА Новости, 22.05.2023

В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США

Власти Великобритании должны сфокусироваться на собственных проблемах, а не танцевать под дудку США, заявило в понедельник посольство КНР в Лондоне. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:27

2023-05-22T12:27

2023-05-22T12:41

в мире

великобритания

китай

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Великобритании должны сфокусироваться на собственных проблемах, а не танцевать под дудку США, заявило в понедельник посольство КНР в Лондоне. "Мы призываем британских политиков сфокусироваться на продолжительных политических, экономических и социальных проблемах в их собственной стране, а не танцевать под дудку США", - говорится в официальном заявлении на сайте посольства. "США и их вассалы" намеренно вмешиваются в дела других стран и провоцируют конфликты, а Китай решительно осуждает "поступающую со стороны Великобритании злонамеренную клевету, не опирающуюся на факты", добавили в диппредставительстве. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Хиросиме заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания.

https://ria.ru/20230521/bayden-1873229307.html

великобритания

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, китай, сша, риши сунак, g7