Рейтинг@Mail.ru
В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 22.05.2023 (обновлено: 12:41 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/kitay-1873384782.html
В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США
В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США - РИА Новости, 22.05.2023
В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США
Власти Великобритании должны сфокусироваться на собственных проблемах, а не танцевать под дудку США, заявило в понедельник посольство КНР в Лондоне. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:27
2023-05-22T12:41
в мире
великобритания
китай
сша
риши сунак
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Великобритании должны сфокусироваться на собственных проблемах, а не танцевать под дудку США, заявило в понедельник посольство КНР в Лондоне. "Мы призываем британских политиков сфокусироваться на продолжительных политических, экономических и социальных проблемах в их собственной стране, а не танцевать под дудку США", - говорится в официальном заявлении на сайте посольства. "США и их вассалы" намеренно вмешиваются в дела других стран и провоцируют конфликты, а Китай решительно осуждает "поступающую со стороны Великобритании злонамеренную клевету, не опирающуюся на факты", добавили в диппредставительстве. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Хиросиме заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания.
https://ria.ru/20230521/bayden-1873229307.html
великобритания
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, китай, сша, риши сунак, g7
В мире, Великобритания, Китай, США, Риши Сунак, G7
В Китае призвали Великобританию перестать танцевать под дудку США

Посольство КНР в Лондоне призвало Великобританию перестать танцевать под дудку США

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Великобритании должны сфокусироваться на собственных проблемах, а не танцевать под дудку США, заявило в понедельник посольство КНР в Лондоне.
"Мы призываем британских политиков сфокусироваться на продолжительных политических, экономических и социальных проблемах в их собственной стране, а не танцевать под дудку США", - говорится в официальном заявлении на сайте посольства.
"США и их вассалы" намеренно вмешиваются в дела других стран и провоцируют конфликты, а Китай решительно осуждает "поступающую со стороны Великобритании злонамеренную клевету, не опирающуюся на факты", добавили в диппредставительстве.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Хиросиме заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Байден пригрозил Китаю ответом из-за Тайваня
21 мая, 13:33
 
В миреВеликобританияКитайСШАРиши СунакG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала