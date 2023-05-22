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Брежнева хотят лишить звания почетного гражданина Киева - РИА Новости, 22.05.2023
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12:01 22.05.2023 (обновлено: 12:49 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/kiev-1873377314.html
Брежнева хотят лишить звания почетного гражданина Киева
Брежнева хотят лишить звания почетного гражданина Киева - РИА Новости, 22.05.2023
Брежнева хотят лишить звания почетного гражданина Киева
Депутаты Киевского совета намерены лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил изданию "Вести"... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:01
2023-05-22T12:49
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты Киевского совета намерены лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил изданию "Вести" заместитель мэра, секретарь горсовета Владимир Бондаренко. По словам Бондаренко, этот вопрос стоял на повестке дня еще 18 мая. Но его перенесли, так как под критерии, по которым лишают звания "Почетный гражданин города Киева", подпадает не только Брежнев, но и прочие руководители КПСС, Компартии Украины и других союзных республик. "Видимо, накануне Дня Киева, традиционно отмечаемого ежегодно в последнее воскресенье мая, звания почетного гражданина города лишат не только Брежнева, но и других представителей компартийно-советской номенклатуры", — заключил Бондаренко. На Украине с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, сотни улиц носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Так, только на прошлой неделе в Киеве переименовали два десятка улиц и три станции метро.
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в мире, киев, украина, леонид брежнев, коммунистическая партия украины
В мире, Киев, Украина, Леонид Брежнев, Коммунистическая партия Украины
Брежнева хотят лишить звания почетного гражданина Киева

Заммэра Бондаренко: горсовет хочет лишить Брежнева звания почетного гражданина Киева

© РИА Новости / Иван Денисенко | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Иван Денисенко
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты Киевского совета намерены лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил изданию "Вести" заместитель мэра, секретарь горсовета Владимир Бондаренко.
«

"Столичные депутаты рассмотрят проект решения о лишении "дорогого Леонида Ильича" звания почетного гражданина Киева на пленарном заседании 25 мая", — сказал он.

По словам Бондаренко, этот вопрос стоял на повестке дня еще 18 мая. Но его перенесли, так как под критерии, по которым лишают звания "Почетный гражданин города Киева", подпадает не только Брежнев, но и прочие руководители КПСС, Компартии Украины и других союзных республик.
"Видимо, накануне Дня Киева, традиционно отмечаемого ежегодно в последнее воскресенье мая, звания почетного гражданина города лишат не только Брежнева, но и других представителей компартийно-советской номенклатуры", — заключил Бондаренко.
На Украине с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, сотни улиц носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Так, только на прошлой неделе в Киеве переименовали два десятка улиц и три станции метро.
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