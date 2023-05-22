https://ria.ru/20230522/kadyrov-1873472334.html
Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду
Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду - РИА Новости, 22.05.2023
Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что отпустил бороду на время проведения военной спецоперации на Украине. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:54
2023-05-22T17:54
2023-05-22T21:03
общество
россия
пятигорск
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что отпустил бороду на время проведения военной спецоперации на Украине.На минувшей неделе президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске обратил внимание, что борода Кадырова стала больше, на что чеченский лидер ответил: "Да, чуть отпустил я ее". Кадыров отметил, что так же поступают и чеченские бойцы, поскольку считают участие в СВО не только долгом перед Родиной, но и священным джихадом "против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества".
https://ria.ru/20230521/putin-1873240529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пятигорск, рамзан кадыров, владимир путин
Общество, Россия, Пятигорск, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду
Глава Чечни Кадыров заявил, что отпустил бороду на время военной спецоперации на Украине