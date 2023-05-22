https://ria.ru/20230522/kadyrov-1873472334.html

Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду

Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду - РИА Новости, 22.05.2023

Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что отпустил бороду на время проведения военной спецоперации на Украине. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:54

2023-05-22T17:54

2023-05-22T21:03

общество

россия

пятигорск

рамзан кадыров

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что отпустил бороду на время проведения военной спецоперации на Украине.На минувшей неделе президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске обратил внимание, что борода Кадырова стала больше, на что чеченский лидер ответил: "Да, чуть отпустил я ее". Кадыров отметил, что так же поступают и чеченские бойцы, поскольку считают участие в СВО не только долгом перед Родиной, но и священным джихадом "против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества".

https://ria.ru/20230521/putin-1873240529.html

россия

пятигорск

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Ольга Фомченкова

общество, россия, пятигорск, рамзан кадыров, владимир путин