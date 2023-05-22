Рейтинг@Mail.ru
Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 22.05.2023 (обновлено: 21:03 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/kadyrov-1873472334.html
Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду
Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду - РИА Новости, 22.05.2023
Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что отпустил бороду на время проведения военной спецоперации на Украине. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:54
2023-05-22T21:03
общество
россия
пятигорск
рамзан кадыров
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_976a2a5236cb08b1578293ff172ab744.jpg
ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что отпустил бороду на время проведения военной спецоперации на Украине.На минувшей неделе президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске обратил внимание, что борода Кадырова стала больше, на что чеченский лидер ответил: "Да, чуть отпустил я ее". Кадыров отметил, что так же поступают и чеченские бойцы, поскольку считают участие в СВО не только долгом перед Родиной, но и священным джихадом "против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества".
https://ria.ru/20230521/putin-1873240529.html
россия
пятигорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54836989c0c68a1133d33bab948f4139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, пятигорск, рамзан кадыров, владимир путин
Общество, Россия, Пятигорск, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров объяснил Путину, почему отпустил бороду

Глава Чечни Кадыров заявил, что отпустил бороду на время военной спецоперации на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что отпустил бороду на время проведения военной спецоперации на Украине.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске обратил внимание, что борода Кадырова стала больше, на что чеченский лидер ответил: "Да, чуть отпустил я ее".
«

"На нашей отдельной личной встрече Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды, и я объяснил, что отпустил ее на период проведения спецоперации", — сказал он.

Кадыров отметил, что так же поступают и чеченские бойцы, поскольку считают участие в СВО не только долгом перед Родиной, но и священным джихадом "против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества".
Владимир Путин и Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Зарубин показал неожиданный диалог Путина и Кадырова
21 мая, 15:04
 
ОбществоРоссияПятигорскРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала