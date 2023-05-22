Португалия не собирается отправлять Киеву F-16, заявил глава МИД Карвинью
Глава МИД Португалии Карвиньо заявил, Португалия не собирается отправлять Киеву свои F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МАДРИД, 22 мая - РИА Новости. Правительство Португалии не рассматривает возможность отправки Украине истребителей F-16, так как они нужны Лиссабону для выполнения как своих национальных обязательств, так и обязательств перед НАТО, сказал в понедельник министр иностранных дел республики Жуан Гомеш Карвинью.
"У нас есть те (боевые самолеты), которые необходимы нам для выполнения наших национальных обязательств, а также обязательств перед НАТО, поэтому пока этот вопрос (об отправке F-16 на Украину) не стоит", - приводит слова главы португальской дипломатии газета Diario de Noticias.
Однако министр заявил, что Португалия готова начать обучение украинских пилотов по использованию истребителей F-16.
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"Португалия открыта для такой возможности. У нас очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, у которых также есть F-16, чтобы обучать украинских пилотов", - сказал он.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.