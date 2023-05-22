https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873494546.html

Португалия не собирается отправлять Киеву F-16, заявил глава МИД Карвинью

Португалия не собирается отправлять Киеву F-16, заявил глава МИД Карвинью - РИА Новости, 22.05.2023

Португалия не собирается отправлять Киеву F-16, заявил глава МИД Карвинью

Правительство Португалии не рассматривает возможность отправки Украине истребителей F-16, так как они нужны Лиссабону для выполнения как своих национальных... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:07

2023-05-22T20:07

2023-05-22T20:07

в мире

украина

португалия

f-16

киев

владимир зеленский

министерство обороны сша

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МАДРИД, 22 мая - РИА Новости. Правительство Португалии не рассматривает возможность отправки Украине истребителей F-16, так как они нужны Лиссабону для выполнения как своих национальных обязательств, так и обязательств перед НАТО, сказал в понедельник министр иностранных дел республики Жуан Гомеш Карвинью. "У нас есть те (боевые самолеты), которые необходимы нам для выполнения наших национальных обязательств, а также обязательств перед НАТО, поэтому пока этот вопрос (об отправке F-16 на Украину) не стоит", - приводит слова главы португальской дипломатии газета Diario de Noticias. Однако министр заявил, что Португалия готова начать обучение украинских пилотов по использованию истребителей F-16. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873464977.html

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873469230.html

украина

португалия

киев

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в мире, украина, португалия, f-16, киев, владимир зеленский, министерство обороны сша