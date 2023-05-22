Рейтинг@Mail.ru
Португалия не собирается отправлять Киеву F-16, заявил глава МИД Карвинью - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873494546.html
Португалия не собирается отправлять Киеву F-16, заявил глава МИД Карвинью
Португалия не собирается отправлять Киеву F-16, заявил глава МИД Карвинью - РИА Новости, 22.05.2023
Португалия не собирается отправлять Киеву F-16, заявил глава МИД Карвинью
Правительство Португалии не рассматривает возможность отправки Украине истребителей F-16, так как они нужны Лиссабону для выполнения как своих национальных... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:07
2023-05-22T20:07
в мире
украина
португалия
f-16
киев
владимир зеленский
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
МАДРИД, 22 мая - РИА Новости. Правительство Португалии не рассматривает возможность отправки Украине истребителей F-16, так как они нужны Лиссабону для выполнения как своих национальных обязательств, так и обязательств перед НАТО, сказал в понедельник министр иностранных дел республики Жуан Гомеш Карвинью. "У нас есть те (боевые самолеты), которые необходимы нам для выполнения наших национальных обязательств, а также обязательств перед НАТО, поэтому пока этот вопрос (об отправке F-16 на Украину) не стоит", - приводит слова главы португальской дипломатии газета Diario de Noticias. Однако министр заявил, что Португалия готова начать обучение украинских пилотов по использованию истребителей F-16. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873464977.html
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873469230.html
украина
португалия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, португалия, f-16, киев, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, Украина, Португалия, F-16, Киев, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
Португалия не собирается отправлять Киеву F-16, заявил глава МИД Карвинью

Глава МИД Португалии Карвиньо заявил, Португалия не собирается отправлять Киеву свои F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 22 мая - РИА Новости. Правительство Португалии не рассматривает возможность отправки Украине истребителей F-16, так как они нужны Лиссабону для выполнения как своих национальных обязательств, так и обязательств перед НАТО, сказал в понедельник министр иностранных дел республики Жуан Гомеш Карвинью.
"У нас есть те (боевые самолеты), которые необходимы нам для выполнения наших национальных обязательств, а также обязательств перед НАТО, поэтому пока этот вопрос (об отправке F-16 на Украину) не стоит", - приводит слова главы португальской дипломатии газета Diario de Noticias.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Пентагон считает, что поставка F-16 не поможет Киеву изменить ход конфликта
Вчера, 17:29
Однако министр заявил, что Португалия готова начать обучение украинских пилотов по использованию истребителей F-16.
«
"Португалия открыта для такой возможности. У нас очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, у которых также есть F-16, чтобы обучать украинских пилотов", - сказал он.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Европейский эксперт оценил перспективы обучения ВСУ пилотировать F-16
Вчера, 17:42
 
В миреУкраинаПортугалияF-16КиевВладимир ЗеленскийМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала