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Пентагон считает, что поставка F-16 не поможет Киеву изменить ход конфликта
Пентагон считает, что поставка F-16 не поможет Киеву изменить ход конфликта - РИА Новости, 22.05.2023
Пентагон считает, что поставка F-16 не поможет Киеву изменить ход конфликта
Поставка ВСУ истребителей четвертого поколения F-16 не приведет к значительному изменению расстановки сил в конфликте на Украине, пишет Politico со ссылкой на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:29
2023-05-22T17:29
2023-05-22T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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вооруженные силы украины
джо байден
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Поставка ВСУ истребителей четвертого поколения F-16 не приведет к значительному изменению расстановки сил в конфликте на Украине, пишет Politico со ссылкой на заявление министра ВВС США Фрэнка Кендалла. "Это не станет кардинальным изменением расстановки сил", — приводит издание комментарий военного.По его словам, передача истребителей F-16 могла начаться и раньше, но ее отложили из-за опасений эскалации. Что касается сроков поставок, то на это потребуется не менее нескольких месяцев, уточнил Кендалл.Соединенные Штаты и союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве. При этом на минувшей неделе помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не поддержит использование киевской армией этих самолетов для ударов по целям на российской территории.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти утверждения американской стороны имитацией правового поведения, отметив, что США таким образом пытаются достичь собственных целей в регионе "под видом псевдогуманитарного начала".
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873230563.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, украина, сша, f-16, вооруженные силы украины, джо байден, джейк салливан, мария захарова, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, F-16, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Джейк Салливан, Мария Захарова, Пентагон
Пентагон считает, что поставка F-16 не поможет Киеву изменить ход конфликта
Министр ВВС США Кендалл: поставки F-16 кардинально не изменят расстановку сил на Украине