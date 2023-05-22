https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873464977.html

Пентагон считает, что поставка F-16 не поможет Киеву изменить ход конфликта

Пентагон считает, что поставка F-16 не поможет Киеву изменить ход конфликта - РИА Новости, 22.05.2023

Пентагон считает, что поставка F-16 не поможет Киеву изменить ход конфликта

Поставка ВСУ истребителей четвертого поколения F-16 не приведет к значительному изменению расстановки сил в конфликте на Украине, пишет Politico со ссылкой на... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:29

2023-05-22T17:29

2023-05-22T18:05

специальная военная операция на украине

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Поставка ВСУ истребителей четвертого поколения F-16 не приведет к значительному изменению расстановки сил в конфликте на Украине, пишет Politico со ссылкой на заявление министра ВВС США Фрэнка Кендалла. "Это не станет кардинальным изменением расстановки сил", — приводит издание комментарий военного.По его словам, передача истребителей F-16 могла начаться и раньше, но ее отложили из-за опасений эскалации. Что касается сроков поставок, то на это потребуется не менее нескольких месяцев, уточнил Кендалл.Соединенные Штаты и союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве. При этом на минувшей неделе помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не поддержит использование киевской армией этих самолетов для ударов по целям на российской территории.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти утверждения американской стороны имитацией правового поведения, отметив, что США таким образом пытаются достичь собственных целей в регионе "под видом псевдогуманитарного начала".

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873230563.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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в мире, украина, сша, f-16, вооруженные силы украины, джо байден, джейк салливан, мария захарова, пентагон