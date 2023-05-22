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Украина попросила Швецию передать истребители Gripen - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873449021.html
Украина попросила Швецию передать истребители Gripen
Украина попросила Швецию передать истребители Gripen - РИА Новости, 22.05.2023
Украина попросила Швецию передать истребители Gripen
Украинские власти попросили Швецию рассмотреть возможность передать Киеву истребители Gripen шведского производства, заявил спикер Верховной рады Руслан... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:22
2023-05-22T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
руслан стефанчук
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские власти попросили Швецию рассмотреть возможность передать Киеву истребители Gripen шведского производства, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Стефанчук, находясь с визитом в Швеции, провел переговоры с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном. Он поблагодарил Швецию за всестороннюю помощь Украине, отдельно обсудили выполнения Украиной рекомендаций Европейской комиссии, от которых зависит членство в ЕС. "В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen", - написал Стефанчук в телеграм-канале Рады. В мае министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна не намерена передавать Украине эти истребители. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, украина, швеция, руслан стефанчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швеция, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина попросила Швецию передать истребители Gripen

Спикер Рады Стефанчук заявил, что Киев попросил у Стокгольма шведские истребители Gripen

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee OsberryШведские истребители Gripen
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee Osberry
Шведские истребители Gripen. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские власти попросили Швецию рассмотреть возможность передать Киеву истребители Gripen шведского производства, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Стефанчук, находясь с визитом в Швеции, провел переговоры с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном. Он поблагодарил Швецию за всестороннюю помощь Украине, отдельно обсудили выполнения Украиной рекомендаций Европейской комиссии, от которых зависит членство в ЕС.
"В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen", - написал Стефанчук в телеграм-канале Рады. В мае министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна не намерена передавать Украине эти истребители.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвецияРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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