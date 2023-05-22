https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873449021.html

Украина попросила Швецию передать истребители Gripen

Украина попросила Швецию передать истребители Gripen - РИА Новости, 22.05.2023

Украина попросила Швецию передать истребители Gripen

Украинские власти попросили Швецию рассмотреть возможность передать Киеву истребители Gripen шведского производства, заявил спикер Верховной рады Руслан... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:22

2023-05-22T16:22

2023-05-22T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

швеция

руслан стефанчук

верховная рада украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские власти попросили Швецию рассмотреть возможность передать Киеву истребители Gripen шведского производства, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Стефанчук, находясь с визитом в Швеции, провел переговоры с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном. Он поблагодарил Швецию за всестороннюю помощь Украине, отдельно обсудили выполнения Украиной рекомендаций Европейской комиссии, от которых зависит членство в ЕС. "В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen", - написал Стефанчук в телеграм-канале Рады. В мае министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна не намерена передавать Украине эти истребители. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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швеция

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Кирилл Волков

в мире, украина, швеция, руслан стефанчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр