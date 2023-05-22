https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873432516.html

В Италии заявили, что поставка F-16 Украине концептуально ничего не меняет

В Италии заявили, что поставка F-16 Украине концептуально ничего не меняет - РИА Новости, 22.05.2023

В Италии заявили, что поставка F-16 Украине концептуально ничего не меняет

Возможная поставка истребителей F-16 Украине не даст радикальных изменений, это лишь один из типов вооружений, которые Киеву предоставил Запад, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:04

2023-05-22T15:04

2023-05-22T15:04

специальная военная операция на украине

украина

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473857_0:61:2905:1695_1920x0_80_0_0_ab45c59dffad0189fc5c89fee9cb7c69.jpg

РИМ, 22 мая – РИА Новости. Возможная поставка истребителей F-16 Украине не даст радикальных изменений, это лишь один из типов вооружений, которые Киеву предоставил Запад, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико (Leonardo Tricarico). Он полагает, что для переобучения украинских пилотов на истребители F-16 будет достаточно четырех месяцев, а их количество не будет проблемой из-за распространенности этого самолета в мире. "Я думаю, что украинцам могут дать те, которые больше не нужны, исходя из их ситуации и ограничений, которые, возможно, будут налагать американцы", - сказал бывший военачальник. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230521/f16-1873212990.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, италия, в мире