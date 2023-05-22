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В Италии заявили, что поставка F-16 Украине концептуально ничего не меняет
В Италии заявили, что поставка F-16 Украине концептуально ничего не меняет - РИА Новости, 22.05.2023
В Италии заявили, что поставка F-16 Украине концептуально ничего не меняет
Возможная поставка истребителей F-16 Украине не даст радикальных изменений, это лишь один из типов вооружений, которые Киеву предоставил Запад, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:04
2023-05-22T15:04
2023-05-22T15:04
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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Возможная поставка истребителей F-16 Украине не даст радикальных изменений, это лишь один из типов вооружений, которые Киеву предоставил Запад, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико (Leonardo Tricarico). Он полагает, что для переобучения украинских пилотов на истребители F-16 будет достаточно четырех месяцев, а их количество не будет проблемой из-за распространенности этого самолета в мире. "Я думаю, что украинцам могут дать те, которые больше не нужны, исходя из их ситуации и ограничений, которые, возможно, будут налагать американцы", - сказал бывший военачальник. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, италия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Италия, В мире
В Италии заявили, что поставка F-16 Украине концептуально ничего не меняет
Итальянский генерал Трикарико: поставка F-16 Украине не даст радикальных изменений
РИМ, 22 мая – РИА Новости. Возможная поставка истребителей F-16 Украине не даст радикальных изменений, это лишь один из типов вооружений, которые Киеву предоставил Запад, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико (Leonardo Tricarico).
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"Концептуально это (поставка F-16) не меняет ничего, потому что это одна из многих актуальных систем вооружений, поставленных Украине, достаточно вспомнить (РСЗО) Himars, (система ПВО) Samp/Е, танки. В этом нет качественного скачка, это такое же современное оружие", - сказал Трикарико.
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Он полагает, что для переобучения украинских пилотов на истребители F-16 будет достаточно четырех месяцев, а их количество не будет проблемой из-за распространенности этого самолета в мире. "Я думаю, что украинцам могут дать те, которые больше не нужны, исходя из их ситуации и ограничений, которые, возможно, будут налагать американцы", - сказал бывший военачальник.
«
"Истребителей F-16 существует бесконечное количество, это самый распространенный самолет ВВС в мире, начиная с США. Количество – не проблема. Будет проведена оценка, если их не хватит, будет возможность их восполнить, в том числе из-за потерь и аварий", - сказал генерал Трикарико, подчеркнув, что из-за распространенности F-16 найти запчасти для них также не сложно.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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