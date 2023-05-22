https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873344373.html

Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине

Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине - РИА Новости, 22.05.2023

Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:34

2023-05-22T10:34

2023-05-22T10:34

украина

евросоюз

в мире

жозеп боррель

g7

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине.В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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украина, евросоюз, в мире, жозеп боррель, g7