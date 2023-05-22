Рейтинг@Mail.ru
Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873344373.html
Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине
Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине - РИА Новости, 22.05.2023
Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:34
2023-05-22T10:34
украина
евросоюз
в мире
жозеп боррель
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1175:184:3072:1251_1920x0_80_0_0_7d1e00e37015948dc443cd5c86d1cc9e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине.В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1211:104:3072:1499_1920x0_80_0_0_af407983f002589fa8c1a29157403e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, в мире, жозеп боррель, g7
Украина, Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель, G7
Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине.
«
"Это хорошая идея, что на Большой семерке было принято решение подготовить почву для поставок Украине необходимых им истребителей. Я полагаю, что подготовка пилотов уже началась... Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем поставить такое вооружение Украине", - сказал Боррель перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза.
В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
Вчера, 08:00
 
УкраинаЕвросоюзВ миреЖозеп БоррельG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала