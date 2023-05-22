Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель надеется на скорое начало поставок истребителей Украине
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Истребитель F-16. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине.
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"Это хорошая идея, что на Большой семерке было принято решение подготовить почву для поставок Украине необходимых им истребителей. Я полагаю, что подготовка пилотов уже началась... Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем поставить такое вооружение Украине", - сказал Боррель перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза.
В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает.