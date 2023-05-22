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Суд на Украине открыл производство по иску наместника лавры к Зеленскому - РИА Новости, 22.05.2023
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Религия
 
21:37 22.05.2023 (обновлено: 21:38 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/isk-1873507150.html
Суд на Украине открыл производство по иску наместника лавры к Зеленскому
Суд на Украине открыл производство по иску наместника лавры к Зеленскому - РИА Новости, 22.05.2023
Суд на Украине открыл производство по иску наместника лавры к Зеленскому
Верховный суд Украины открыл производство по иску наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Лебедя) к Владимиру Зеленскому, рассмотрение дела... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:37
2023-05-22T21:38
религия
украина
киевская область
владимир зеленский
александр ткаченко (протоиерей)
киев
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Верховный суд Украины открыл производство по иску наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Лебедя) к Владимиру Зеленскому, рассмотрение дела назначено на 19 июня, сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что наместник Киево-Печерской лавры подал в суд иск о признании незаконными указов Владимира Зеленского, согласно которым в отношении владыки были введены персональные санкции. "Постановлением Верховного Суда от 22 мая 2023 года открыто производство по административному делу по иску в интересах митрополита Павла к президенту Украины", - написал Чекман. По его словам, в иске просят признать противоправными и отменить два указа Зеленского о персональных санкциях против митрополита Павла. "Назначено дело к рассмотрению на 19 июня 2023 года. Также было удовлетворено ходатайство истца и истребование судом всех доказательств, на основании которых принимались обжалуемые решения", - добавил Чекман. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Владыке предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ"). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230522/obvinenie-1873471942.html
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украина, киевская область, владимир зеленский, александр ткаченко (протоиерей), киев, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киевская область, Владимир Зеленский, Александр Ткаченко (протоиерей), Киев, Ситуация вокруг УПЦ
Суд на Украине открыл производство по иску наместника лавры к Зеленскому

Суд на Украине открыл производство по иску наместника Киево-Печерской лавры к Зеленскому

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Верховный суд Украины открыл производство по иску наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Лебедя) к Владимиру Зеленскому, рассмотрение дела назначено на 19 июня, сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что наместник Киево-Печерской лавры подал в суд иск о признании незаконными указов Владимира Зеленского, согласно которым в отношении владыки были введены персональные санкции.
Сотрудники СБУ возле храма - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни
Вчера, 17:52
"Постановлением Верховного Суда от 22 мая 2023 года открыто производство по административному делу по иску в интересах митрополита Павла к президенту Украины", - написал Чекман.
По его словам, в иске просят признать противоправными и отменить два указа Зеленского о персональных санкциях против митрополита Павла.
"Назначено дело к рассмотрению на 19 июня 2023 года. Также было удовлетворено ходатайство истца и истребование судом всех доказательств, на основании которых принимались обжалуемые решения", - добавил Чекман.
Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Владыке предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ").
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаКиевская областьВладимир ЗеленскийАлександр Ткаченко (протоиерей)КиевСитуация вокруг УПЦ
 
 
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