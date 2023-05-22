Суд на Украине открыл производство по иску наместника лавры к Зеленскому
Суд на Украине открыл производство по иску наместника Киево-Печерской лавры к Зеленскому
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Верховный суд Украины открыл производство по иску наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Лебедя) к Владимиру Зеленскому, рассмотрение дела назначено на 19 июня, сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что наместник Киево-Печерской лавры подал в суд иск о признании незаконными указов Владимира Зеленского, согласно которым в отношении владыки были введены персональные санкции.
"Постановлением Верховного Суда от 22 мая 2023 года открыто производство по административному делу по иску в интересах митрополита Павла к президенту Украины", - написал Чекман.
По его словам, в иске просят признать противоправными и отменить два указа Зеленского о персональных санкциях против митрополита Павла.
"Назначено дело к рассмотрению на 19 июня 2023 года. Также было удовлетворено ходатайство истца и истребование судом всех доказательств, на основании которых принимались обжалуемые решения", - добавил Чекман.
Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Владыке предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ").
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".