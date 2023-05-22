https://ria.ru/20230522/ipoteka-1873501935.html

Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки

Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки - РИА Новости, 22.05.2023

Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:42

2023-05-22T20:42

2023-05-22T20:42

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать дополнительные меры по его поддержке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 5 июня 2023 года, далее – ежеквартально. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20230522/kredit-1873491203.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)