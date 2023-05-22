https://ria.ru/20230522/ipoteka-1873501935.html
Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки
Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки - РИА Новости, 22.05.2023
Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:42
2023-05-22T20:42
2023-05-22T20:42
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать дополнительные меры по его поддержке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 5 июня 2023 года, далее – ежеквартально. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20230522/kredit-1873491203.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки
Путин поручил правительству и ЦБ осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки