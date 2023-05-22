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Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки - РИА Новости, 22.05.2023
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20:42 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/ipoteka-1873501935.html
Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки
Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки - РИА Новости, 22.05.2023
Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:42
2023-05-22T20:42
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать дополнительные меры по его поддержке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 5 июня 2023 года, далее – ежеквартально. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки

Путин поручил правительству и ЦБ осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать дополнительные меры по его поддержке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования", - говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 5 июня 2023 года, далее – ежеквартально.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Путин поручил правительству предложить меры для снижения ставок по кредитам
Вчера, 19:44
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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