https://ria.ru/20230522/institut-1873324136.html

Источник: Германия попросила Россию разблокировать счета Института Гете

Источник: Германия попросила Россию разблокировать счета Института Гете - РИА Новости, 22.05.2023

Источник: Германия попросила Россию разблокировать счета Института Гете

Российской стороне направлена просьба о том, чтобы в отношении заблокированных счетов филиалов института им. Гете в России были сделаны те же исключения, что и... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:22

2023-05-22T09:22

2023-05-22T09:22

россия

москва

берлин (город)

германия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евросоюз

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российской стороне направлена просьба о том, чтобы в отношении заблокированных счетов филиалов института им. Гете в России были сделаны те же исключения, что и для Русского дома в Берлине, в частности, возможность платить зарплату сотрудникам и оплачивать счета за коммунальные услуги, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Источник отметил, что счета Русского дома в Берлине были заблокированы из-за того, что его головная организация - Россотрудничество - попала под европейские санкции. "В то же время, на основании постановления ЕС Русскому дому в Берлине в виде исключения были выданы разрешения, позволяющее ему и в дальнейшем пользоваться находящимися на счетах средствами для выполнения базовых функций, таких как оплата коммунальных услуг или выплата сотрудникам заработной платы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в случае с блокировкой счетов филиалов института им. Гете в России не известно о наличии какой-либо основы для подобного решения: "Речь идет исключительно о зеркальном ответе". "Российской стороне была направлена просьба о том, чтобы для филиалов института им. Гете в России были сделаны исключения, аналогичные тем, что были предусмотрены для Русского дома в Берлине, для того, чтобы у них была возможность оплачивать электро- и водоснабжение, отопление и так далее, а также выплачивать сотрудникам заработную плату. Эта просьба была направлена российским властям уже некоторое время назад", - заключил собеседник агентства. В начале апреля МИД России объявил, что блокировка банковских счетов института им. Гете в России - соразмерный ответ на блокировку счетов Русского дома в Берлине, Москва неоднократно предупреждала ФРГ о неизбежности ответных действий. При этом в российском МИД отметили, что счета могли бы быть разблокированы только после разморозки банковских счетов Русского дома в Берлине. Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку Русского дома в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Ранее институт Гете в Москве сообщил на свом сайте, что по техническим причинам отменил языковые экзамены на ближайшие даты. Сертификаты учебного заведения давали россиянам возможность получить рабочую или учебную визу. Немецкий культурный центр имени Гете работает в Москве с 1992 года. Он занимается развитием и поддержкой германо-российского диалога в сфере культуры и образования, организует разнообразные мероприятия из сферы литературы, кино, музыки и искусства, представляющие в России современную Германию и направленные на укрепление российско-германского культурного сотрудничества. Филиалы института Гете в России расположены в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230413/russkiy-1864948766.html

https://ria.ru/20230312/vystavka-1857397378.html

https://ria.ru/20230428/bangi-1868580600.html

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москва

берлин (город)

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, берлин (город), германия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евросоюз