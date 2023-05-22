https://ria.ru/20230522/gretsiya-1873302925.html

На выборах в Греции правящая партия набрала почти 41 процент голосов

На выборах в Греции правящая партия набрала почти 41 процент голосов - РИА Новости, 22.05.2023

На выборах в Греции правящая партия набрала почти 41 процент голосов

Консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на парламентских выборах в Греции побеждает со значительным отрывом, она набирает 40,79% голосов и РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T01:57

2023-05-22T01:57

2023-05-22T01:57

в мире

греция

кириакос мицотакис

алексис ципрас

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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на парламентских выборах в Греции побеждает со значительным отрывом, она набирает 40,79% голосов и получает 146 мест в 300-местном парламенте после подсчета 97,09% бюллетеней. По данным МВД Греции, оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса получает 20,06% голосов и 71 место в парламенте. Всегреческое социалистическое движение ПАСОК с 11,51% получит 41 мандат. Компартия Греции (КПГ) с 7,21% голосов - 26 мест. Крайне правое "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса набирает 4,46% и получает 16 мест. Явка составила 60,82%. Таким образом, в парламент прошли пять партий, преодолевшие трехпроцентный барьер. Окончательные данные ожидаются утром в понедельник, при этом расклад сил уже не изменится. Выборы проходили по простой пропорциональной системе и "Новая демократия" не сможет самостоятельно сформировать правительство. Премьер Мицотакис заявил, что намерен добиваться создания однопартийного правительства, что означает проведение новых выборов. По заявлениям из штаба правящей партии, повторные выборы могут пройти 25 июня вместо 2 июля. Они пройдут уже по усиленно-пропорциональной системе, и набравшая больше других голосов партия получит бонус от 20 до 50 мест в зависимости от количества голосов.

https://ria.ru/20230521/vybory-1872950685.html

https://ria.ru/20230422/gretsiya-1867135364.html

греция

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в мире, греция, кириакос мицотакис, алексис ципрас