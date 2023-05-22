https://ria.ru/20230522/google-1873392013.html
В Google объяснили удаление "2ГИС" из магазина приложений
В Google объяснили удаление "2ГИС" из магазина приложений - РИА Новости, 22.05.2023
В Google объяснили удаление "2ГИС" из магазина приложений
Удаление приложения картографического сервиса "2ГИС" из магазина приложений Google Play связано с соблюдением Google законов о санкциях и торговле, заявили РИА... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:51
2023-05-22T12:51
2023-05-22T12:51
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Удаление приложения картографического сервиса "2ГИС" из магазина приложений Google Play связано с соблюдением Google законов о санкциях и торговле, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", - говорится в сообщении. В субботу приложение "2ГИС" пропало из Google Play. Как сообщила компания "2ГИС", ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать. В компании отметили, что версию "2ГИС" для Android можно бесплатно скачать с сайта "2ГИС" и в других магазинах приложений.
https://ria.ru/20230517/google-1872390323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, технологии, россия, интернет, общество
Google, Технологии, Россия, Интернет, Общество
В Google объяснили удаление "2ГИС" из магазина приложений
В Google объяснили удаление "2ГИС" из Google Play соблюдением санкций и правил торговли
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Удаление приложения картографического сервиса "2ГИС" из магазина приложений Google Play связано с соблюдением Google законов о санкциях и торговле, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", - говорится в сообщении.
В субботу приложение "2ГИС" пропало из Google Play. Как сообщила компания "2ГИС", ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать. В компании отметили, что версию "2ГИС" для Android можно бесплатно скачать с сайта "2ГИС" и в других магазинах приложений.
Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей