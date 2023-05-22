Рейтинг@Mail.ru
В Google объяснили удаление "2ГИС" из магазина приложений - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/google-1873392013.html
В Google объяснили удаление "2ГИС" из магазина приложений
В Google объяснили удаление "2ГИС" из магазина приложений - РИА Новости, 22.05.2023
В Google объяснили удаление "2ГИС" из магазина приложений
Удаление приложения картографического сервиса "2ГИС" из магазина приложений Google Play связано с соблюдением Google законов о санкциях и торговле, заявили РИА... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:51
2023-05-22T12:51
google
технологии
россия
интернет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/77/1547877708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffd75e7def25c59e7b1ce8011c5279ce.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Удаление приложения картографического сервиса "2ГИС" из магазина приложений Google Play связано с соблюдением Google законов о санкциях и торговле, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", - говорится в сообщении. В субботу приложение "2ГИС" пропало из Google Play. Как сообщила компания "2ГИС", ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать. В компании отметили, что версию "2ГИС" для Android можно бесплатно скачать с сайта "2ГИС" и в других магазинах приложений.
https://ria.ru/20230517/google-1872390323.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/77/1547877708_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_b8ce8c040f4f7c7dd344ba5858ab2301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
google, технологии, россия, интернет, общество
Google, Технологии, Россия, Интернет, Общество
В Google объяснили удаление "2ГИС" из магазина приложений

В Google объяснили удаление "2ГИС" из Google Play соблюдением санкций и правил торговли

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Удаление приложения картографического сервиса "2ГИС" из магазина приложений Google Play связано с соблюдением Google законов о санкциях и торговле, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", - говорится в сообщении.
В субботу приложение "2ГИС" пропало из Google Play. Как сообщила компания "2ГИС", ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать. В компании отметили, что версию "2ГИС" для Android можно бесплатно скачать с сайта "2ГИС" и в других магазинах приложений.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей
17 мая, 14:18
 
GoogleТехнологииРоссияИнтернетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала