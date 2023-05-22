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Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа - РИА Новости, 22.05.2023
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12:09 22.05.2023 (обновлено: 13:14 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/gaz-1873379727.html
Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа
Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа - РИА Новости, 22.05.2023
Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа
Финская госкомпания Gasum не смогла разрешить спор с российской "Газпром экспорт" в определенные судом сроки и решила расторгнуть долгосрочный контракт на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:09
2023-05-22T13:14
экономика
газпром
gasum
газпром экспорт
россия
финляндия
природный газ
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая — РИА Новости. Финская госкомпания Gasum не смогла разрешить спор с российской "Газпром экспорт" в определенные судом сроки и решила расторгнуть долгосрочный контракт на поставку природного трубопроводного газа, об этом говорится в ее пресс-релизе.Gasum заключила долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу с ООО "Газпром экспорт". В апреле 2022 года российская госкомпания предъявила требование, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны выплачиваться в рублях, а не в евро. Gasum это условие не приняла и передала дело в арбитраж Стокгольма."Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае 2022 года, Gasum также имеет действующий контракт на поставку СПГ из России.
https://ria.ru/20230522/gaz-1873315510.html
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экономика, газпром, gasum, газпром экспорт, россия, финляндия, природный газ, в мире
Экономика, Газпром, Gasum, Газпром Экспорт, Россия, Финляндия, Природный газ, В мире
Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа

Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа по трубопроводу

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая — РИА Новости. Финская госкомпания Gasum не смогла разрешить спор с российской "Газпром экспорт" в определенные судом сроки и решила расторгнуть долгосрочный контракт на поставку природного трубопроводного газа, об этом говорится в ее пресс-релизе.
«

"В настоящее время переговоры между Gasum и "Газпром экспортом" завершены. Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, поэтому Gasum расторг долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт" 22 мая 2023 года", — отметили в компании.

Gasum заключила долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу с ООО "Газпром экспорт". В апреле 2022 года российская госкомпания предъявила требование, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны выплачиваться в рублях, а не в евро. Gasum это условие не приняла и передала дело в арбитраж Стокгольма.
"Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае 2022 года, Gasum также имеет действующий контракт на поставку СПГ из России.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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