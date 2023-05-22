https://ria.ru/20230522/gaz-1873379727.html

Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа

Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа - РИА Новости, 22.05.2023

Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа

Финская госкомпания Gasum не смогла разрешить спор с российской "Газпром экспорт" в определенные судом сроки и решила расторгнуть долгосрочный контракт на... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:09

2023-05-22T12:09

2023-05-22T13:14

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая — РИА Новости. Финская госкомпания Gasum не смогла разрешить спор с российской "Газпром экспорт" в определенные судом сроки и решила расторгнуть долгосрочный контракт на поставку природного трубопроводного газа, об этом говорится в ее пресс-релизе.Gasum заключила долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу с ООО "Газпром экспорт". В апреле 2022 года российская госкомпания предъявила требование, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны выплачиваться в рублях, а не в евро. Gasum это условие не приняла и передала дело в арбитраж Стокгольма."Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае 2022 года, Gasum также имеет действующий контракт на поставку СПГ из России.

https://ria.ru/20230522/gaz-1873315510.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, gasum, газпром экспорт, россия, финляндия, природный газ, в мире