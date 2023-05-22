https://ria.ru/20230522/gaz-1873379727.html
Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа
Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа - РИА Новости, 22.05.2023
Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа
Финская госкомпания Gasum не смогла разрешить спор с российской "Газпром экспорт" в определенные судом сроки и решила расторгнуть долгосрочный контракт на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:09
2023-05-22T12:09
2023-05-22T13:14
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая — РИА Новости. Финская госкомпания Gasum не смогла разрешить спор с российской "Газпром экспорт" в определенные судом сроки и решила расторгнуть долгосрочный контракт на поставку природного трубопроводного газа, об этом говорится в ее пресс-релизе.Gasum заключила долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу с ООО "Газпром экспорт". В апреле 2022 года российская госкомпания предъявила требование, что платежи, согласованные в договоре поставки, должны выплачиваться в рублях, а не в евро. Gasum это условие не приняла и передала дело в арбитраж Стокгольма."Газпром экспорт" прекратил поставки трубопроводного газа в Финляндию в мае 2022 года, Gasum также имеет действующий контракт на поставку СПГ из России.
https://ria.ru/20230522/gaz-1873315510.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, gasum, газпром экспорт, россия, финляндия, природный газ, в мире
Экономика, Газпром, Gasum, Газпром Экспорт, Россия, Финляндия, Природный газ, В мире
Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа
Финская Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа по трубопроводу