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В Праге прокомментировали планы Запада поставить истребители F-16 Киеву - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 22.05.2023 (обновлено: 11:59 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/f-16-1873367204.html
В Праге прокомментировали планы Запада поставить истребители F-16 Киеву
В Праге прокомментировали планы Запада поставить истребители F-16 Киеву - РИА Новости, 22.05.2023
В Праге прокомментировали планы Запада поставить истребители F-16 Киеву
Возможные поставки истребителей F-16 не связаны напрямую с украинским контрнаступлением, сказал глава МИД Чехии Ян Липавский. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:35
2023-05-22T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
f-16
ян липавский
евросоюз
чехия
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Возможные поставки истребителей F-16 не связаны напрямую с украинским контрнаступлением, сказал глава МИД Чехии Ян Липавский. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Владимир Зеленский заявлял, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. По его словам, Украина может перейти к нему уже сейчас, но "потеряет много людей". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, украина, нато, f-16, ян липавский, евросоюз, чехия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, F-16, Ян Липавский, Евросоюз, Чехия
В Праге прокомментировали планы Запада поставить истребители F-16 Киеву

Глава МИД Чехии Липавский: планы поставить F-16 Киеву не связаны с контрнаступлением ВСУ

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Возможные поставки истребителей F-16 не связаны напрямую с украинским контрнаступлением, сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.
«
"Я не думаю, что этот вопрос напрямую связан с контрнаступлением, но мы должны защищать наш образ жизни", - сказал он на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
Вчера, 08:00
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Владимир Зеленский заявлял, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. По его словам, Украина может перейти к нему уже сейчас, но "потеряет много людей". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной
20 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОF-16Ян ЛипавскийЕвросоюзЧехия
 
 
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