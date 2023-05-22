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Европа рискует своей безопасностью, вооружая Украину, заявили в Венгрии - РИА Новости, 22.05.2023
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14:20 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/evropa-1873420910.html
Европа рискует своей безопасностью, вооружая Украину, заявили в Венгрии
Европа рискует своей безопасностью, вооружая Украину, заявили в Венгрии - РИА Новости, 22.05.2023
Европа рискует своей безопасностью, вооружая Украину, заявили в Венгрии
Страны Европы, отправляющие вооружение Украине, рискуют своей безопасностью и сокращают собственные стратегические запасы, заявил министр обороны Венгрии... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:20
2023-05-22T14:20
в мире
венгрия
украина
европа
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Страны Европы, отправляющие вооружение Украине, рискуют своей безопасностью и сокращают собственные стратегические запасы, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. "Большинство крупных стран с риском для собственной безопасности и сокращением собственных стратегических запасов передали оружие, боеприпасы и другие средства украинцам", - сказал Салаи-Бобровницки в интервью порталу Origo. По его словам, европейская оборонная промышленность оказалась не готова к растущим требованиям украинской стороны и для восполнения запасов и дальнейшей поддержки Киева ей "надо как-то вырасти". Министр подчеркнул, что Венгрия в последние годы сосредоточилась на "развитии независимой оборонной промышленности". Салаи-Бобровницки неоднократно подчеркивал также важность развития оборонной промышленности в Венгрии. По его словам, в некоторых районах страны строятся или уже выпускают продукцию крупные заводы по производству вооружений и оборудования. Учитывая невозможность производства в Венгрии всех видов вооружений, при закупке оружия за границей, по мнению министра обороны, надо отдавать предпочтение европейским поставщикам. В середине июля 2022 года Салаи-Бобровницки заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20230521/nefteprovod-1873252047.html
https://ria.ru/20230522/avstriya-1873351581.html
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в мире, венгрия, украина, европа, виктор орбан
В мире, Венгрия, Украина, Европа, Виктор Орбан
Европа рискует своей безопасностью, вооружая Украину, заявили в Венгрии

Глава Минобороны Венгрии Салаи-Бобровницки: Европа рискует безопасностью, вооружая Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Страны Европы, отправляющие вооружение Украине, рискуют своей безопасностью и сокращают собственные стратегические запасы, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.
"Большинство крупных стран с риском для собственной безопасности и сокращением собственных стратегических запасов передали оружие, боеприпасы и другие средства украинцам", - сказал Салаи-Бобровницки в интервью порталу Origo.
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По его словам, европейская оборонная промышленность оказалась не готова к растущим требованиям украинской стороны и для восполнения запасов и дальнейшей поддержки Киева ей "надо как-то вырасти".
Министр подчеркнул, что Венгрия в последние годы сосредоточилась на "развитии независимой оборонной промышленности".
Салаи-Бобровницки неоднократно подчеркивал также важность развития оборонной промышленности в Венгрии. По его словам, в некоторых районах страны строятся или уже выпускают продукцию крупные заводы по производству вооружений и оборудования. Учитывая невозможность производства в Венгрии всех видов вооружений, при закупке оружия за границей, по мнению министра обороны, надо отдавать предпочтение европейским поставщикам.
В середине июля 2022 года Салаи-Бобровницки заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны.
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Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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