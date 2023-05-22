https://ria.ru/20230522/evrobonda-1873463938.html

Российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации

Российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации - РИА Новости, 22.05.2023

Российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, выпустить замещающие облигации до конца... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:26

2023-05-22T17:26

2023-05-22T18:40

экономика

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, выпустить замещающие облигации до конца этого года, следует из документа на официальном портале правовых актов. "Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций", — говорится в тексте.Уточняется, что выпуск замещающих облигаций не распространяются на организации, исполнившие до дня вступления в силу указа обязательства перед держателями евробондов.Согласно документу, российские юридические лица, разместившие замещающие облигации, могут выпускать эти облигации неограниченное количество раз. В то же время их общий объем должен быть аналогичным объему выпуска евробондов, по которым не исполнены обязательства. Эти изменения вносятся в указ президента от 5 июля 2022 года. Проект документа разработали Министерство финансов и Центробанк. В апреле директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков отмечал, что этот указ предполагает обязательное замещение для всех эмитентов, которые имеют соответствующие еврооблигации. При этом компании смогут в некоторых случаях не делать такое замещение после соответствующего решения правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)