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Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.05.2023
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20:40 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/erdogan-1873501405.html
Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке
Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.05.2023
Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал террористом напавшего на "Турецкий дом" в Нью-Йорке и призвал правительство США скорее найти его. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:40
2023-05-22T20:40
в мире
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сша
нью-йорк (город)
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал террористом напавшего на "Турецкий дом" в Нью-Йорке и призвал правительство США скорее найти его. Ранее в полиции города сообщили РИА Новости, что неизвестный подошел около 3.30 (10.30 мск) к зданию, где находится "Турецкий дом" и расположено консульство Турции, и разбил окна, пострадавших нет. Мужчина скрылся в неизвестном направлении. Полиции пока не известны мотивы этого человека. "Они напали на "Турецкий дом". Я думал, вы демократы. Что вам дает это нападение? Вы думаете, что мы не скажем властям США: "Давайте, вам нужно быстро найти этого террориста и сделать все необходимое"? Как бы вы посмотрели на ситуацию, если бы аналогичное произошло в Турции? Там вам доверен "Турецкий дом". Вы должны найти этого террориста", - сказал Эрдоган в понедельник, выступая в Стамбуле. "Хотя у них есть власть, они не предпринимают шагов для прекращения конфликтов. Но теперь есть Турция, есть мы. Мы готовы сделать все необходимое", - добавил он.
https://ria.ru/20230522/turtsiya-1873464535.html
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в мире, турция, сша, нью-йорк (город)
В мире, Турция, США, Нью-Йорк (город)
Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке

Эрдоган назвал террористом напавшего на "Турецкий дом" и консульство в Нью-Йорке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал террористом напавшего на "Турецкий дом" в Нью-Йорке и призвал правительство США скорее найти его.
Ранее в полиции города сообщили РИА Новости, что неизвестный подошел около 3.30 (10.30 мск) к зданию, где находится "Турецкий дом" и расположено консульство Турции, и разбил окна, пострадавших нет. Мужчина скрылся в неизвестном направлении. Полиции пока не известны мотивы этого человека.
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Вчера, 17:29
"Они напали на "Турецкий дом". Я думал, вы демократы. Что вам дает это нападение? Вы думаете, что мы не скажем властям США: "Давайте, вам нужно быстро найти этого террориста и сделать все необходимое"? Как бы вы посмотрели на ситуацию, если бы аналогичное произошло в Турции? Там вам доверен "Турецкий дом". Вы должны найти этого террориста", - сказал Эрдоган в понедельник, выступая в Стамбуле.
"Хотя у них есть власть, они не предпринимают шагов для прекращения конфликтов. Но теперь есть Турция, есть мы. Мы готовы сделать все необходимое", - добавил он.
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Глава МИД Турции Чавушоглу посоветовал лидеру оппозиции быть серьезнее
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