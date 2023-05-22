https://ria.ru/20230522/erdogan-1873501405.html

Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке

Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.05.2023

Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал террористом напавшего на "Турецкий дом" в Нью-Йорке и призвал правительство США скорее найти его. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:40

2023-05-22T20:40

2023-05-22T20:40

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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал террористом напавшего на "Турецкий дом" в Нью-Йорке и призвал правительство США скорее найти его. Ранее в полиции города сообщили РИА Новости, что неизвестный подошел около 3.30 (10.30 мск) к зданию, где находится "Турецкий дом" и расположено консульство Турции, и разбил окна, пострадавших нет. Мужчина скрылся в неизвестном направлении. Полиции пока не известны мотивы этого человека. "Они напали на "Турецкий дом". Я думал, вы демократы. Что вам дает это нападение? Вы думаете, что мы не скажем властям США: "Давайте, вам нужно быстро найти этого террориста и сделать все необходимое"? Как бы вы посмотрели на ситуацию, если бы аналогичное произошло в Турции? Там вам доверен "Турецкий дом". Вы должны найти этого террориста", - сказал Эрдоган в понедельник, выступая в Стамбуле. "Хотя у них есть власть, они не предпринимают шагов для прекращения конфликтов. Но теперь есть Турция, есть мы. Мы готовы сделать все необходимое", - добавил он.

https://ria.ru/20230522/turtsiya-1873464535.html

https://ria.ru/20230521/turtsiya-1873298740.html

турция

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нью-йорк (город)

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в мире, турция, сша, нью-йорк (город)