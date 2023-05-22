https://ria.ru/20230522/elektrostantsiya-1873406749.html
В Днепропетровской области отключили одну из крупнейших электростанций
В Днепропетровской области отключили одну из крупнейших электростанций - РИА Новости, 22.05.2023
В Днепропетровской области отключили одну из крупнейших электростанций
Одна из самых мощных электростанций в Днепропетровской области в центральной части Украины отключена из-за повреждения двух высоковольтных линий, сообщают в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:35
2023-05-22T13:35
2023-05-22T13:35
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днепропетровская область
укрэнерго
украина
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Одна из самых мощных электростанций в Днепропетровской области в центральной части Украины отключена из-за повреждения двух высоковольтных линий, сообщают в национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram-канале. "К сожалению, энергетическая инфраструктура получила повреждения. В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения – областные энергокомпании", - говорится в сообщении компании. В ночь на понедельник сообщалось о серии мощных взрывов в Днепропетровске и Днепропетровской области на Украине. Утром минэнерго сообщило, что в указанном регионе из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры обесточены 24 населенных пункта. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230522/svet-1873320983.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, днепропетровская область, укрэнерго, украина
В мире, Днепропетровская область, Укрэнерго, Украина
В Днепропетровской области отключили одну из крупнейших электростанций
"Укрэнерго": в Днепропетровской области отключили одну из самых мощных электростанций