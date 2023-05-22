Певец из Киева, поддержавший СВО, высказался о рэперах-иноагентах
Певец Джанго считает, что рэперы-иноагенты попали под влияние западных спецслужб
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) в интервью "НеОруэлл" высказался о сбежавших за границу рэперах-иноагентах Face* (Иван Дремин) и Oxxxymiron* (Мирон Федоров). По его мнению, эти исполнители попали под влияние западных спецслужб.
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"Это все не просто так, а взято под контроль специальными службами. Их будут использовать для раскачки ситуации внутри России. Все эти Face* и Oxxxymiron*. Они должны отрабатывать аванс, который уже дали за это время", – прокомментировал Джанго.
Он добавил, что в последние годы направление рэп-культуры в России изменилось в худшую сторону.
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"Во что рэп превратили? – Реклама наркотиков, потребительского образа жизни и аморального поведения. Это сатанизм. Это используется как оружие. Сейчас идет война с психикой человека через лидеров мнений", – отметил музыкант.
По словам композитора, надо начать наводить порядок в сфере культуры, ведь она влияет на мировоззрение людей.
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"Я надеюсь, что некоторые люди опомнятся. Надо начать разбираться со сферой культуры. Ребята отдают свои жизни, а за их спиной происходит партизанщина", – заключил артист.
Родившийся в Киеве певец Джанго поддержал спецоперацию сразу после ее начала. Он не только давал концерты на передовой, но и отправлял гуманитарную помощь российским военным.
*Признан Минюстом иноагентом