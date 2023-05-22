Рейтинг@Mail.ru
Певец из Киева, поддержавший СВО, высказался о рэперах-иноагентах - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:21 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/dzhango-1873437654.html
Певец из Киева, поддержавший СВО, высказался о рэперах-иноагентах
Певец из Киева, поддержавший СВО, высказался о рэперах-иноагентах - РИА Новости, 22.05.2023
Певец из Киева, поддержавший СВО, высказался о рэперах-иноагентах
Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) в интервью "НеОруэлл" высказался о сбежавших за границу рэперах-иноагентах Face* (Иван Дремин) и Oxxxymiron*... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:21
2023-05-22T16:21
шоубиз
иноагенты
россия
музыка
знаменитости
oxxxymiron (мирон федоров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873440768_0:1:3000:1689_1920x0_80_0_0_59caef58954dbaca9b072b95a9aec371.jpg
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) в интервью "НеОруэлл" высказался о сбежавших за границу рэперах-иноагентах Face* (Иван Дремин) и Oxxxymiron* (Мирон Федоров). По его мнению, эти исполнители попали под влияние западных спецслужб. Он добавил, что в последние годы направление рэп-культуры в России изменилось в худшую сторону. По словам композитора, надо начать наводить порядок в сфере культуры, ведь она влияет на мировоззрение людей. Родившийся в Киеве певец Джанго поддержал спецоперацию сразу после ее начала. Он не только давал концерты на передовой, но и отправлял гуманитарную помощь российским военным. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230131/dzhango-1848659305.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873440768_0:69:1975:1550_1920x0_80_0_0_f9bb6f90dcd1adf871785eedf352ad74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иноагенты, россия, музыка, знаменитости, oxxxymiron (мирон федоров)
Шоубиз, иноагенты, Россия, Музыка, Знаменитости, Oxxxymiron (Мирон Федоров)
Певец из Киева, поддержавший СВО, высказался о рэперах-иноагентах

Певец Джанго считает, что рэперы-иноагенты попали под влияние западных спецслужб

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Екатерина Чеснокова / Екатерина ЧесноковаДжанго, Face, Oxxxymiron
Джанго, Face, Oxxxymiron - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Екатерина Чеснокова / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) в интервью "НеОруэлл" высказался о сбежавших за границу рэперах-иноагентах Face* (Иван Дремин) и Oxxxymiron* (Мирон Федоров). По его мнению, эти исполнители попали под влияние западных спецслужб.
«

"Это все не просто так, а взято под контроль специальными службами. Их будут использовать для раскачки ситуации внутри России. Все эти Face* и Oxxxymiron*. Они должны отрабатывать аванс, который уже дали за это время", – прокомментировал Джанго.

Он добавил, что в последние годы направление рэп-культуры в России изменилось в худшую сторону.
«
"Во что рэп превратили? – Реклама наркотиков, потребительского образа жизни и аморального поведения. Это сатанизм. Это используется как оружие. Сейчас идет война с психикой человека через лидеров мнений", – отметил музыкант.
По словам композитора, надо начать наводить порядок в сфере культуры, ведь она влияет на мировоззрение людей.
«
"Я надеюсь, что некоторые люди опомнятся. Надо начать разбираться со сферой культуры. Ребята отдают свои жизни, а за их спиной происходит партизанщина", – заключил артист.
Родившийся в Киеве певец Джанго поддержал спецоперацию сразу после ее начала. Он не только давал концерты на передовой, но и отправлял гуманитарную помощь российским военным.
*Признан Минюстом иноагентом
Павел Астахов, певец Джанго - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке
31 января, 13:49
 
ШоубизиноагентыРоссияМузыкаЗнаменитостиOxxxymiron (Мирон Федоров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала