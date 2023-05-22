https://ria.ru/20230522/dzhango-1873437654.html

Певец из Киева, поддержавший СВО, высказался о рэперах-иноагентах

Певец из Киева, поддержавший СВО, высказался о рэперах-иноагентах - РИА Новости, 22.05.2023

Певец из Киева, поддержавший СВО, высказался о рэперах-иноагентах

Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) в интервью "НеОруэлл" высказался о сбежавших за границу рэперах-иноагентах Face* (Иван Дремин) и Oxxxymiron*... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:21

2023-05-22T16:21

2023-05-22T16:21

шоубиз

иноагенты

россия

музыка

знаменитости

oxxxymiron (мирон федоров)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873440768_0:1:3000:1689_1920x0_80_0_0_59caef58954dbaca9b072b95a9aec371.jpg

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) в интервью "НеОруэлл" высказался о сбежавших за границу рэперах-иноагентах Face* (Иван Дремин) и Oxxxymiron* (Мирон Федоров). По его мнению, эти исполнители попали под влияние западных спецслужб. Он добавил, что в последние годы направление рэп-культуры в России изменилось в худшую сторону. По словам композитора, надо начать наводить порядок в сфере культуры, ведь она влияет на мировоззрение людей. Родившийся в Киеве певец Джанго поддержал спецоперацию сразу после ее начала. Он не только давал концерты на передовой, но и отправлял гуманитарную помощь российским военным. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230131/dzhango-1848659305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иноагенты, россия, музыка, знаменитости, oxxxymiron (мирон федоров)